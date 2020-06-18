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18 июня 2020, четверг, 23:52 19
Lifestyle 2020-06-19T00:45:01+03:00
Українські Новини
Женщины не любят мужчин с котами, - исследование

Женщины не любят мужчин с котами, - исследование

Надежда Комендантова
Ученые, кот, Исследование, Коты, Любовь, мужчины-женщины
Мужчина с котом. Фото: Lori Kogan and Shelly Volsche / Animals
Мужчина с котом. Фото: Lori Kogan and Shelly Volsche / Animals

В то время, как ранее стало известно, что кошки способны заражать друг друга коронавирусом, ученые провели новое исследование, в ходе которого выяснили, что женщины меньше интересуются теми мужчинами, которые любят котов.

Интересно, что это не зависит даже от того, если женщины сами любят этих животных, передает издание Anywell.

Эксперимент установил, какие женщины и мужчины на самом деле нравятся противоположным полам.

Во время проведения эксперимента ученые показывали женщинам в возрасте от 18 до 24 лет фотографии парней. На одной фотографии парень был сам, а на другой – держал кота на руках.

Мужчина с котом и без. Фото: Lori Kogan and Shelly Volsche / AnimalsМужчина с котом и без. Фото: Lori Kogan and Shelly Volsche / Animals

Парня, которого видели на фото с котом, считали более невротичным, доброжелательным и открытым, но менее мужественным и ленивым. Они заявляли, что такой мужчина не подходит для свиданий.

В конце концов, женщины признались, что охотнее выбрали бы себе для долгосрочных или краткосрочных отношений того партнера, который на фото был без кота.

А если женщина больше любит собак, то она в исследовании наиболее сильно снижала интерес к тому парню, который держал кота.

Ранее психолог рассказал, как пережить расставание и избавиться от боли. Кроме того, ученые рассказали, что стресс и беспокойство могут стать полезными

Тем временем, психолог рассказал, на что обращать внимание при выборе второй половины.

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