Дело против Порошенко за разжигание вражды о получении томоса расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП, – ГБР

Уголовное производство, которое открыли против бывшего Президента Петра Порошенко, о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ) расследуется с ноября 2019 года по заявлению прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом Українським Новинам сообщили в Госбюро расследований.

По данным ГБР, дело было открыто 6 ноября 2019 года Службой безопасности Украины по факту незаконных действий ряда должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

В дальнейшем СБУ передало дело для расследования в ГБР, которое на данный момент продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня Петр Порошенко прибыл в суд по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки и выступил перед своими сторонниками.

Также у здания Печерского районного суда Киева более 2,5 тыс. сторонников Петра Порошенко протестовали против "политического преследования" народного депутата.