ОГХК продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа, вопреки обещаниям работать по предоплате, - документы

Объединенная горно-химическая корпорация продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате.

Об этом свидетельствуют документы в распоряжении редакции.

В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном недавно отстраненным ФГИ и.о. предправления компании Михаилом Макаровым: ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа в 175 дней.

В то же время, перешедшая из российского Glencore, член правления ОГХК Татьяна Гогенко в комментарии Корреспонденту заявила, что такая практика осталась в прошлом.

"Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", - сказала она.

Как сообщалось, ОГХК в начале июня одобрило контракты с компанией-посредником "Керамплюс" Виталия Кучука.

В 90-х филиал ОХГК – Вольногорский ГМК уже работал с этой компанией по заниженным ценам.