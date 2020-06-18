В Киеве сильный ветер чуть не унес ребенка вместе с деревом

В Киеве 17 июня, второй раз за неделю ливень с грозой затопил улицы, а из-за сильных порывов ветра деревья пригибались к земле. На Осокорках шкалы ветра были настолько сильными, что ребенку пришлось держаться за дерево, чтобы его не унесло.

Об этом свидетельствует видео, опубликованое на странице news_kiev в Instagram.

На видео видно, что из-за сильного ветра ребенок не может идти и держится за дерево, пока мужчина не забрал его.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Киева и Украины (@news_kiev) 18 Июн 2020 в 1:31 PDT

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 15 июня, стихия в центре Киева поломала деревья и повредила припаркованные под ними авто, из-за чего образовались значительные пробки.

Также в ночь с 13 на 14 июня шторм обошел стороной Киев, но обесточил 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует, что 18 июня в Киеве будет переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.