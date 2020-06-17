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  • Люди Кудрявцева помогут Парцхаладзе побороться с ликвидацией ГАСИ, — СМИ
17 июня 2020, среда, 12:48 746
Экономика 2020-06-17T12:53:24+03:00
Українські Новини
Люди Кудрявцева помогут Парцхаладзе побороться с ликвидацией ГАСИ, — СМИ

Люди Кудрявцева помогут Парцхаладзе побороться с ликвидацией ГАСИ, — СМИ

Валерия Драгомирова
Лев Парцхаладзе. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина
Лев Парцхаладзе. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Скандальный застройщик, бывший замминистра регионального строительства Лев Парцхаладзе не подтвердил и не опроверг слухи о своем возможном назначении в Офис простых решений Михеила Саакашвили. Но, очевидно, такие попытки предпринимаются.

Об этом пишет РБК-Украина в своей статье "Союзники Парцхаладзе: кто тормозит президентскую реформу ГАСИ"

По мнению издания, если Парцхаладзе, который неоднократно критиковал ликвидацию ГАСИ,  будет назначен Офис Саакашвили, то это будет негативно воспринято на Западе, а Зеленскому придется краснеть за "реформатора", который идет в разрез с его же идеей.

"Учитывая то, какие риски несет успешная реализация президентской реформы для недобросовестных застройщиков, коррумпированных чиновников ГАСИ и Минрегиона, они небезосновательно опасаются потерять влияние. Поэтому не удивительно, что желающих помочь бывшему замглавы Минрегиона затормозить строительную реформу Зеленского, чтобы вернуть старые схемы с ГСН, с каждым днем становится больше", - пишет РБК. 

В числе новых союзников Парцхаладзе внезапно начали появляться люди из окружения скандального экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, который при Порошенко был уволен за поддельный диплом. Речь идет о главном юристе Кудрявцева Сергее Шевченко, который при нем возглавлял в ГАСИ Департамент юридически-правового обеспечения и наряду с бывшим и.о. главы инспекции Сергеем Строкачем был одним из столпов влияния уволенного Кудрявцева. 

"В декабре прошлого года, когда ЗеКоманда начала чистку ГАСИ от коррупционеров, Строкач и Шевченко были отстранены, а после возбуждения дисциплинарных дел и начала служебных расследований - ушли на больничные и пропали. Впрочем, Шевченко в последнее время стали видеть на профильных совещаниях в Кабмине, где он активно пытается давать советы премьер-министру Шмыгалю", - пишет издание.

Издание отмечает, что вместе с Парцхаладзе в критике ликвидации ГАСИ усердствуют не только люди Кудрявцева, а и другие застройщики, и даже многолетние "смотрящие" за отраслью братья Горовые.

"И все это, по всей вероятности, ради того, чтобы остановить реформу президента и разделить между собой коррупционные схемы и сферы влияния. А возрастут или снизятся их шансы на победу, во многом, станет понятно после решения о назначении или неназначении Парцхаладзе в Офис простых решений Саакашвили, который сегодня выступает фронтменом реформаторских инициатив президента", - подводит итог издание.

Напомним, что по информации СМИ, киевский застройщик и одиозный экс-заместитель министра регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана Лев Парцхаладзе намерен устроиться в Исполнительный комитет Национальной рады реформ Украины (недавно переименованный в Офис простых решений), главой которого был назначен экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

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