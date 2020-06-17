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17 июня 2020, среда, 10:59 51
Верховная Рада и партии 2020-06-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует защитить журналистов от нападений радикалов и самоуправства полиции

Платформа Бойко требует защитить журналистов от нападений радикалов и самоуправства полиции

Сергей Паламаренко
Полиция, Журналисты, Бойко, Защита, Радикалы, Оппозиционная платформа - За життя
Оппозиционная платформа – За життя. Фото: ОП-ЗЖ
Оппозиционная платформа – За життя. Фото: ОП-ЗЖ

"Оппозиционная платформа - За життя требует от власти обеспечить безопасность журналистов, оградить их от нападений радикалов и самоуправства полиции." Об этом говориться в заявлении партии, распространенном на официальном портале партии.

В частности, в документе отмечается, что в  Украине сложились невыносимые и угрожающие условия для свободы слова и деятельности журналистов. При полном попустительстве власти радикалы и так называемые "политические активисты" беспрепятственно нападают, бьют и унижают сотрудников масс-медиа, препятствуют выполнению ими профессиональных обязанностей. Теперь силу к журналистам во время выполнения их профессиональных обязанностей начала открыто применять и полиция.

Радикалы упиваются своей безнаказанностью, зная, что власть не предпримет даже попытки, чтобы защитить журналистов и наказать тех, кто совершает преступления. Именно поэтому во время слушаний по делу лидера национал-радикалов Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве человека, его сторонники, не разбирая методов, атаковали работников СМИ. Были совершены нападения на представителей ведущих новостных телевизионных каналов Украины, которым радикалы "запрещали" вести трансляцию. Они атаковали и угрожали журналистам, представляющим популярные в стране интернет-СМИ. Но вместо того, чтобы остановить беззаконие и шабаш радикалов, полиция сама начала применять силу к журналистам. Сотрудники полиции просто вытолкали журналистов из помещения Шевченковского районного суда Киева.

Главная причина безнаказанности радикалов и полицейского беспредела в отношении журналистов в том, что сегодня власть сама является заказчиком на уничтожение свободы слова. Пока одни бьют журналистов на улицах, другие в тиши кабинетов придумывают новые законы и постановления, чтобы ввести цензуру, ограничить свободу слова и деятельность СМИ.

"Оппозиционная платформа - За життя требует остановить кампанию по запугиванию независимых журналистов и сворачиванию свободы слова в Украине.

Мы требуем жестко пресекать применение силы со стороны радикалов, привлечь к ответственности всех преступников, совершивших нападения на журналистов.

Также мы требуем от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство по факту нападения полиции на представителей СМИ, совершенного ее сотрудниками 15 июня 2020 года под зданием Шевченковского районного суда города Киева.

Еще раз призываем власть отказаться от планов ограничения деятельности СМИ, введения цензуры и расширения административных полномочий чиновников. Прекратите бороться со свободой слова и душить критику. Восстановите в Украине правовое государство, обеспечьте мир в стране, выведите экономику из кризиса, а если не можете - сложите полномочия!", - отмечается в заявлении партии ОП-ЗЖ.

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