подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 06:50 706 Новости дня
Общество 2020-06-17T07:00:01+03:00
Українські Новини
Добкин бросает вызов Кличко, Зеленскую госпитализировали, а Порошенко хотят арестовать

Добкин бросает вызов Кличко, Зеленскую госпитализировали, а Порошенко хотят арестовать

Денис Иванеско
Газпром, Виталий Кличко, Генпрокуратура, Пробки, День Конституции, Геннадий Кернес, Михаил Добкин, Алексей Порошенко, Сергей Семочко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Пробки в Киеве, Елена Зеленская, Выходные в июне, Выборы мэра Киева, Главное за день, киевское метро, Суррогатное материнство, Нефтегаз, Коронавирус у Зеленской

Генпрокуратура просит арестовать Порошенко.


Но согласна выпустить под залог до суда за 10 млн грн. Это по обвинению в незаконном назначении Семочко замглавы службы внешней разведки.
 
У Порошенко сегодня умер отец. Алексей Иванович работал в основном в агросекторе. Ющенко наградил его орденом Герой Украины.

Зеленский неудачно попил кофе в Хмельницком – с нарушением ряда норм карантина. Теперь ему грозит штраф до 170 тыс. грн. Это полугодовая зарплата главы государства. На суд в Хмельницкий президент решил не ехать – отправит представителя.
Оно и правильно. Зе сейчас в самоизоляции из-за болезни жены. Елена подхватила "корону". Ее госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией.

"Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, чтоб прекратить транзит газа через Украину. Эта услуга дает нам почти $3 млрд в год – большую часть дохода Нефтегаза. Ждем реакции из ЕС.

У Кличко опять сломались турникеты в метро. Посмотрите видео, как на Академгородке пассажиров просили бросать деньги в банку. Без чеков, без сдачи, без контроля. Жетончик ему б в одни руки(
 
Бросить вызов Кличку на предстоящих выборах осенью решил Михаил Добкин. Он был не самым плохим городским главой Харькова. По крайней мере первая столица почище Киева и с пробками там справляются лучше, чем Кличко.
Но это, скорее, заслуга Кернеса, чем его соратника Добкина.

Кличко вообще забил на пробки и даже не пытается с ними бороться. Вот решил потратить 500 млн грн на маршрут для туристов на Трухановом, вместо того, чтобы построить новую развязку.

Заграничные родители наконец добрались до Киева и забрали 40 детей, рожденных для них суррогатными матерями.
Правда пока они ехали, родилось еще 60 младенцев, которые ждут своих родителей. Но очередь сокращается.

На следующей неделе – длинный уик-энд из-за Дня Конституции. Приценитесь к нашим курортам. Если планируете вылазку к морю. Одесса от 1200 грн за 2 дня, а побережье Азова – вообще 700 грн.

В среду и четверг возможны дожди, а на выходных солнечно и без осадков.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Газпром Виталий Кличко Генпрокуратура Пробки День Конституции Геннадий Кернес Михаил Добкин Алексей Порошенко Сергей Семочко Петр Порошенко Владимир Зеленский Пробки в Киеве Елена Зеленская Выходные в июне Выборы мэра Киева Главное за день киевское метро Суррогатное материнство Нефтегаз Коронавирус у Зеленской

"Газпром" начал демонтировать трубы на своей терри...
В Киеве за сутки – 66 новых случаев заражения COVI...
Экс-председателю Львовской ОГА сообщили о подозрен...
Обеденные пробки сковали Киев. Где самые загруженн...
До конца карантина осталось 5 дней. Какие действуют ослабления
Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос о выплатах медикам, которые пострадали от коронавируса
Новости
До конца карантина осталось 5 дней. Какие действуют ослабления 08:19
Рада намерена отменить лицензию на посредничество в трудоустройстве за рубежом 07:30
Институт нацпамяти отчитался о праздновании 100-летия самого результативного летчика антигитлеровской коалиции Ивана Кожедуба 07:16 Документ
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом 07:00 Документ
Добкин бросает вызов Кличко, Зеленскую госпитализировали, а Порошенко хотят арестовать 06:50 Новости дня
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok