Добкин бросает вызов Кличко, Зеленскую госпитализировали, а Порошенко хотят арестовать

Генпрокуратура просит арестовать Порошенко.



Но согласна выпустить под залог до суда за 10 млн грн. Это по обвинению в незаконном назначении Семочко замглавы службы внешней разведки.



У Порошенко сегодня умер отец. Алексей Иванович работал в основном в агросекторе. Ющенко наградил его орденом Герой Украины.



Зеленский неудачно попил кофе в Хмельницком – с нарушением ряда норм карантина. Теперь ему грозит штраф до 170 тыс. грн. Это полугодовая зарплата главы государства. На суд в Хмельницкий президент решил не ехать – отправит представителя.

Оно и правильно. Зе сейчас в самоизоляции из-за болезни жены. Елена подхватила "корону". Ее госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией.



"Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, чтоб прекратить транзит газа через Украину. Эта услуга дает нам почти $3 млрд в год – большую часть дохода Нефтегаза. Ждем реакции из ЕС.



У Кличко опять сломались турникеты в метро. Посмотрите видео, как на Академгородке пассажиров просили бросать деньги в банку. Без чеков, без сдачи, без контроля. Жетончик ему б в одни руки(



Бросить вызов Кличку на предстоящих выборах осенью решил Михаил Добкин. Он был не самым плохим городским главой Харькова. По крайней мере первая столица почище Киева и с пробками там справляются лучше, чем Кличко.

Но это, скорее, заслуга Кернеса, чем его соратника Добкина.



Кличко вообще забил на пробки и даже не пытается с ними бороться. Вот решил потратить 500 млн грн на маршрут для туристов на Трухановом, вместо того, чтобы построить новую развязку.



Заграничные родители наконец добрались до Киева и забрали 40 детей, рожденных для них суррогатными матерями.

Правда пока они ехали, родилось еще 60 младенцев, которые ждут своих родителей. Но очередь сокращается.



На следующей неделе – длинный уик-энд из-за Дня Конституции. Приценитесь к нашим курортам. Если планируете вылазку к морю. Одесса от 1200 грн за 2 дня, а побережье Азова – вообще 700 грн.



В среду и четверг возможны дожди, а на выходных солнечно и без осадков.

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