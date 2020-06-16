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16 июня 2020, вторник, 20:03 108
СМИ 2020-06-16T20:13:15+03:00
Українські Новини
Газета "Вести" будет пикетировать Офис Зеленского из-за нападений на журналистов

Газета "Вести" будет пикетировать Офис Зеленского из-за нападений на журналистов

Ирина Дорофейчук
Пикетирование, нападения на журналистов, Офис Президента Украины, Ольга Семченко, Вести Украина
Ольга Семченко. Фото: vesti.ua
Ольга Семченко. Фото: vesti.ua

Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко заявила, что сотрудники медиахолдинга 17 июня намерены пикетировать Офис Президента Украины в знак протеста против нападений радикалов на журналистов и бездействия сотрудников Национальной полиции.

Об этом Семченко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завтра (17 июня) мы идем на акцию под Офисом Президента. Для освещения происходящего для наших зрителей и читателей. Потому что завтра будет проявлена позиция части общества. Позиция, выраженная в рамках закона - это всегда важно! Ситуация, когда на журналистов нападают, а полиция становится на сторону нападавших - это однозначно недопустимый прецедент. И мы считаем, что за события 15 июня под Шевченковским (районным) судом Киева (и не только) руководство МВД должно понести ответственность, оптимально - в виде отставок. И журналисты, и сами сотрудники полиции, которые вчера были в гуще событий, должны видеть и ощущать, что руководство министерства - на стороне закона, а не "политической целесообразности", - написала она.

Напомним, сторонники праворадикала Сергей Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве, в течение последних дней во время судебного заседания по данному делу совершили неоднократные нападения на журналистов различных изданий при полном игнорировании происшествий со стороны полиции.

Позже сотрудники полиции принудительно удалили журналистов с территории Шевченковского райсуда Киева, а не нападавших на журналистов сторонников Стерненко.

15 июня Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападения на журналистов информационного агентства "Шарий.net", произошедшие 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку подозреваемого в убийстве праворадикала Стерненко.

Как сообщали Українські Новини, за 3 года на журналистов в Украине нападали 250 раз, и чаще всего на женщин.

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