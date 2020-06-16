RAB-тариф создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов, - Артур Ограджанян, Deloit

При нынешней схеме тарифообразования для операторов системы распределения у предприятий нет стимулов и возможностей инвестировать средства в поддержку своих сетей и повышения качества услуг свыше утвержденной инвестиционной программы. Выход - переход на стимулирующее регулирование по европейскому опыту, что за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов. Такое мнение озвучил Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании "Делойт" в Украине.

Эксперт отмечает, что система тарифообразования "затраты +" приводит к негативным для состояния электросетей последствий. По уровню потерь в электросетях и индексом SAIDI (сколько минут проводят без света потребители) Украина занимает первое место в Европе.

"Мы, одна из крупнейших стран Европы, с очень разветвленной сетью электроснабжения, являемся наихудшими среди всех представленных стран, включая государства, которые не намного мощнее нас экономически", - отмечает Огаджанян.

Выход из ситуации эксперт видит в изменении тарифообразования и переходе на стимулирующий тариф (RAB-тариф). Его основные черты - тарифы рассчитываются на базе определенной прозрачной экономической логики, устанавливаются на заранее известный период в несколько лет, содержат составляющие поощрения за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение.

При стимулирующем регулировании доход оператора системы распределения рассчитывается таким образом, чтобы компенсировать все обоснованные операционные расходы, в том числе налог на прибыль и предоставить возможность компании постоянно обновлять активы, поддерживая их работоспособность и, соответственно, качество услуг.

Огаджанян отмечает, что важным вопросом при переходе на RAB является расчет доходной ставки для облернерго и амортизация. Последняя рассчитывается по определенным способом с использованием установленных регулятором сроков амортизации активов. Соответственно, амортизация, рассчитанная на базе стоимости создания (строительства/приобретения) активов, является основным источником капитальных затрат, которые компании несут для воспроизводства и развития своих активов.

Определять норму доходности энергоэксперт предлагает на уровне WACC - средневзвешенной нормы доходности. "В абсолютном большинстве стран основным методом определения нормы прибыли (rate of return), как процента от суммы РБА, является метод WACC. Именно этот метод воспринимается большинством операторов рынка как справедливый, потому что по своей сути он отражает ожидаемую типичным инвестором рыночную норму дохода на вложенный капитал", - утверждает Огаджанян.

По словам эксперта, в большинстве европейских стран база активов энергокомпаний не разделяется и ставка доходности насчитывается единственная на все имущество компаний. Расходы на новые активы, получает компания в процессе дальнейшего функционирования, и затраты на реконструкцию имеющихся активов имеют в дальнейшем зачисляться в РБА в соответствии с сумм таких расходов без их дальнейшей переоценки.

Сторонники подхода на стимулирующий тариф при 1 ставке на все активы отмечают, что различные нормы прибыли в других странах не применяются. Кроме того компании приобретались в разные годы, поэтому прямое сравнение сумм инвестиций со стоимостью РБА не является корректным. Также высока вероятность того, что в ближайшем будущем регулятор все равно откажется от сложностей, связанных с дифференцированным расчетом регуляторной прибыли, и установит единую норму доходности.

Огаджанян убеждает на первом этапе переход к стимулирующему регулированию приведет к увеличению тарифов на распределение электроэнергии. Но при правильном внедрении RAB-тариф за счет уменьшения потерь в электросетях и модернизации оборудования создаст тенденцию к снижению тарифа.

"Важно, чтобы все стороны, задействованные в процессе, руководствовались одним подходом: больше денег - больше инвестиций, больше инвестиций - лучшие эффективность и качество, лучшие эффективность и качество услуг - тенденция на сдерживание и снижение тарифов", - подчеркивает эксперт.

Напомним, ГП "Укрпромвнешэкспертиза" сообщило, что недоинвестованисть украинских электросетей составляет 17500000000 долларов. По мнению Министерства экономики и Министерства энергетики исправить ситуацию может переход на стимулирующее регулирование при рыночных условиях.