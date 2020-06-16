"Фармак" отмечает важность партнерства на различных уровнях в условиях пандемии коронавируса

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает, что в условиях пандемии коронавируса значение партнерства на различных уровнях значительно возросло.

Об этом в ходе своего выступления на саммите лидеров Глобального договора ООН сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

Он выделил несколько типов такого взаимодействия: бизнес и государство, бизнес и бизнес, бизнес и организации.

По словам Костюка, в период пандемии у государства не было возможности оперативно отреагировать на рост спроса на специфическое оборудование и медикаменты, тогда к решению государственных задач подключился бизнес.

"Государство также повело себя как партнер. Было упрощена регистрация лекарственных средств, необходимых для борьбы с пандемией. Введена нулевая ставка акцизного налога на спирт, используемый для производства дезинфекторов. Импорт медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом, согласно закону, проводится в первую очередь, без пошлин и налогов", - сказал он.

Костюк отметил, что "Фармак" обеспечивает лекарственными средствами украинский рынок и экспортирует их в более чем 20 стран.

"Один наш препарат, помогающий в борьбе с осложнениями от COVID-19, мы поставляем в Швецию, Великобританию и другие страны. Нам позволили сделать это, потому что наше производство сертифицировано по системе европейского качества. Это пример партнерства во имя общей цели - победы над коронавирусом", - отметил он.

По словам Костюка, в рамках взаимодействия "бизнес и бизнес" у компании появились новые партнерства, в первую очередь, с компаниями, ведущими бизнес онлайн.

"Мы начали сотрудничество с сервисом по поставкам лекарств через Интернет. Как следствие, наша продукция стала доступной для людей, которые вынуждены оставаться дома", - сказал он.

Также, по словам Костюка, нельзя недооценивать роль профильных объединений в период карантина.

"В Украине власть не часто практикует прямые встречи с отдельной компанией, поэтому бизнес общается с государственными органами через профильные объединения. В частности, во время пандемии Союз украинских предпринимателей организовала встречу с премьер-министром, в которой мы приняли участие и смогли донести наши предложения по обеспечению лекарствами страны", - сказал он.

По словам Костюка, "Фармак" является членом всеевропейской организации производителей генерических лекарств - Medicines for Europe, которая сегодня активно сотрудничает с Европейской Комиссией относительно стабильности поставок лекарственных средств в больницы и аптеки.

При этом, по его словам, членство в Medicines for Europe предоставляет компании возможность быть в курсе тех проблем, с которыми столкнется украинская медицина и, в частности, фармацевтика, из-за того, что эпидемия в странах ЕС началась раньше. Поэтому "Фармак" стал одним из инициаторов разработки в Украине комплексной программы фармацевтической безопасности.

"Мы, как члены Глобального договора ООН, понимаем важность объединения бизнеса для процветания и мира на земле. Сегодня цели Глобального договора ООН особенно остро стоят на повестке дня. Друзья, каждая отрасль важна и необходима для преодоления пандемии и экономического кризиса. Давайте поддерживать друг друга и объединяться для решения мировых проблем, на пороге которых стоит человечество", - резюмировал Костюк.

Саммит лидеров Глобального Договора ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together", посвящен 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение Целей устойчивого развития и поддержку социально ответственных компаний во всем мире.

В нем принимают участие более 12 тыс. участников из 193 стран и 21 агентство ООН, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель и другие высокопоставленные участники.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.