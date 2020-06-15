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15 июня 2020, понедельник, 15:41 103 Документ
Политика 2020-06-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Минэкономики просит 18 млн гривен из фонда борьбы с коронавируса на проведение осмотра ОПК

Минэкономики просит 18 млн гривен из фонда борьбы с коронавируса на проведение осмотра ОПК

Татьяна Зотова
Кабмин, Минэкономики, ОПК
Минэкономики. Фото: novosti-segodnja1.uа
Минэкономики. Фото: novosti-segodnja1.uа

В начале мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обратилось в Кабинет Министров Украины с просьбой о выделении средств на финансирование научно-методического обеспечения обзора оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - 18 млн гривен.

Об этом сообщила неправительственная организация StateWatch, ссылаясь на письмо Минэкономики в Кабмин.

Такую просьбу в Минэкономики аргументируют тем, что по бюджетной программе, предусматривающей научно-методическое обеспечение проведения осмотра ОПК, были уменьшены расходы в полном объеме, - 18 млн гривен, а поэтому существует потребность восстановления их в полном объеме. Речь идет о программе "Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития".

При этом Порядок использования средств фонда борьбы с коронавируса предусматривает возможность восстановления расходов по бюджетным программам, финансирование которых было сокращено в связи с созданием фонда.

В письме также говорится о том, что отсутствие финансирования указанной программы приведет к срыву ряда работ по выполнению государственных целевых программ и задач, среди которых проведение осмотра ОПК, создание информационных и телекоммуникационных систем для нужд сектора безопасности и обороны.

В Минэкономики отмечают, что состояние ОПК является одним из важнейших приоритетов государства ввиду того, что он является одним из источников поступления в государственную казну финансовых средств от поставок высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Кроме того, реформирование ОПК является одним из требований для предоставления Украине безопасности помощи от правительства США.

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