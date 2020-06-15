Поджог авто скандального адвоката Максима Болдина мог быть спланированной провокацией перед выборами, — СМИ

Поджог автомобиля скандального адвоката Максима Болдина в Одессе мог быть спланированной провокацией накануне местных выборов. Об этом пишет Наблюдатель.

Напомним, 11 июня в переулке Катаева в Одессе подожгли автомобиль "Мерседес" 2008 года. Автомобиль оформлен на мать Болдина.

Местные СМИ выдвинули несколько версий случившегося, включая профессиональную деятельность Болдина. Он выступает защитником подозреваемого в организации убийства Катерины Гандзюк Игоря Павловского и помог ему выйти из СИЗО.

Однако, как пишет "Наблюдатель", поджог мог быть выгоден и самому Болдину. Сгоревший "Мерседес" не представляли для адвоката большой ценности: он пользуется внедорожником Volvo CX90 за полтора миллиона гривен. Во-вторых, инцидент и поднявшийся в СМИ шум привлекли внимание к Болдину и его политическому патрону Эдуарду Гурвицу, который уже анонсировал участие в выборах мэра Одессы.



"Если двигаться в этой логике, то поджог машины верного подручного Гурвица – Болдина должен был выглядеть, как "предупреждение" и "попытка запугать" Гурвица и его команду, которые идут, чтобы "спасти город", — говорится в материале.

При прошлой мэрской каденции Гурвица Болдин был его личным ад-вокатом и начальником юридического департамента. Вместе они про-вернули целый ряд коррупционных схем.



Главная из них — так назы-ваемое "дело Смоляра". В 2010 году 23 объекта недвижимости в историческом центре Одессы мэрия передала частной компании, после чего они перешли под контроль "родственным" Гурвицу фирмам. Подпись под документами поставил на тот момент начальник юриди-ческого департамента мэрии Болдин.



Схема нанесла городу 37 миллионов гривен убытка.



"Болдину даже пришлось немного посидеть в тюрьме из-за "дела Смоляра". Об этом эпизоде своей трудовой биографии он старается не вспоминать и очень болезненно реагирует, когда СМИ пишут о его "тюремном опыте", — пишет "Наблюдатель".