подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Поджог авто скандального адвоката Максима Болдина мог быть спланированной провокацией перед выборами, — СМИ
15 июня 2020, понедельник, 15:29 1305
Общество 2020-06-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Поджог авто скандального адвоката Максима Болдина мог быть спланированной провокацией перед выборами, — СМИ

Поджог авто скандального адвоката Максима Болдина мог быть спланированной провокацией перед выборами, — СМИ

Валерия Драгомирова
Максим Болдин. Фото: Facebook/Максим Болдин
Максим Болдин. Фото: Facebook/Максим Болдин

Поджог автомобиля скандального адвоката Максима Болдина в Одессе мог быть спланированной провокацией накануне местных выборов. Об этом пишет Наблюдатель.

Напомним, 11 июня в переулке Катаева в Одессе подожгли автомобиль "Мерседес" 2008 года. Автомобиль оформлен на мать Болдина.

Местные СМИ выдвинули несколько версий случившегося, включая профессиональную деятельность Болдина. Он выступает защитником подозреваемого в организации убийства Катерины Гандзюк Игоря Павловского и помог ему выйти из СИЗО.

Однако, как пишет "Наблюдатель", поджог мог быть выгоден и самому Болдину. Сгоревший "Мерседес" не представляли для адвоката большой ценности: он пользуется внедорожником Volvo CX90 за полтора миллиона гривен. Во-вторых, инцидент и поднявшийся в СМИ шум привлекли внимание к Болдину и его политическому патрону Эдуарду Гурвицу, который уже анонсировал участие в выборах мэра Одессы.

"Если двигаться в этой логике, то поджог машины верного подручного Гурвица – Болдина должен был выглядеть, как "предупреждение" и "попытка запугать" Гурвица и его команду, которые идут, чтобы "спасти город", — говорится в материале.

При прошлой мэрской каденции Гурвица Болдин был его личным ад-вокатом и начальником юридического департамента. Вместе они про-вернули целый ряд коррупционных схем.

Главная из них — так назы-ваемое "дело Смоляра". В 2010 году 23 объекта недвижимости в историческом центре Одессы мэрия передала частной компании, после чего они перешли под контроль "родственным" Гурвицу фирмам. Подпись под документами поставил на тот момент начальник юриди-ческого департамента мэрии Болдин.

Схема нанесла городу 37 миллионов гривен убытка.

"Болдину даже пришлось немного посидеть в тюрьме из-за "дела Смоляра". Об этом эпизоде своей трудовой биографии он старается не вспоминать и очень болезненно реагирует, когда СМИ пишут о его "тюремном опыте", — пишет "Наблюдатель".

Больше новостей о:

Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать
Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня
Новости
В детдоме Happy Home рассказали о реакции и самочувствии после визита первой леди, заболевшей COVID-19 16:26
Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину 16:21
Полиция задержала 5 человек у Шевченковского суда, где рассматривается дело Стерненко 16:01 Дополнено
В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количество инфицированных превысило 10 тысяч 16:01
На могиле космонавта Леонида Каденюка до сих пор не поставили памятник. У родных не хватает денег 15:48
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать 19:44
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
больше новостей
Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok