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12 июня 2020, пятница, 14:15 635 Инфографика
Общество 2020-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зоозащитники-радикалы устроят марш в поддержку закона, от которого пострадает украинский бизнес, - СМИ

Зоозащитники-радикалы устроят марш в поддержку закона, от которого пострадает украинский бизнес, - СМИ

Татьяна Зотова
Протест, Марш, Мех, Зверофермы, Зоозащита
Норка, звероферма. Фото: politeka.net
Норка, звероферма. Фото: politeka.net

В понедельник планируется марш в поддержку проекта закона 2360, который предусматривает запрет норковых ферм. Марш проводят радикалы-зоозащитники, инициаторы кампании "ХутроOFF", информирует портал politeka.net.

"Мы передадим депутатам информационные материалы, объясним проблему и будем призывать запретить меховые фермы по примеру европейских стран", - говорят организаторы.

Это не первая попытка давления на народных депутатов и Офис Президента. Ранее 5 июня зоозащитники пытались привлечь внимание народных депутатов к данному законопроекту и провели пикет под Верховной Радой, но безуспешно – на акцию собралось не более 100 человек. Законопроект 2360 не был вынесен на рассмотрение в зал.

Поэтому они призывают "фондувати. 10– 100 долярів фейсбучку помітно збільшать охоплення івенту і приведуть живих людей під Раду. Закинути копійчину можна тут: hutrooff.org".

В 2019 году из-за закрытия датского проекта по вине зоозащиников-радикалов, Украина потеряла инвестиционную программу объемом €180 млн. Львовская область потеряла 700 рабочих мест, ежегодных €50 млн валютных поступлений от экспорта, 50 млн грн налогов и 500 тыс. грн на развитие каждого из десяти сел, в которых должен был реализовываться проект.

В "Слуге народа" считают, что закон о запрете норковых ферм скажется негативно на инвестиционной привлекательности Украины и значительно уменьшит поток иностранного капитала в экономику страны.

В частности, уполномоченный Президента по земельным вопросам отметил, что Украина может увеличить потенциал отрасли звероводства до 10%, ведь сегодня эта доля составляет всего 1% в мировом производстве меха.

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