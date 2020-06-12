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  • Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди готовится к бою в смешанных единоборствах
12 июня 2020, пятница, 13:35 149
Спорт 2020-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди готовится к бою в смешанных единоборствах

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди готовится к бою в смешанных единоборствах

Ирина Николенко
Модель, Спортсмены, смешанные единоборства, Спортивные соревнования, ММА
Мила Кузнецова. Фото: instagram/Mila Kuznetsova
Мила Кузнецова. Фото: instagram/Mila Kuznetsova

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди решила попробовать себя в спорте. Украинка сообщила, что готовится к дебюту в смешанных единоборствах, передают Українські Новини.

Модель с пышными формами Мила Кузнецова готовится к бою в смешанных единоборствах (ММА). Поединок планируется провести в клетке в сентябре 2020 года. Бой планируют провести в Таиланде, а организатором вечера MMA выступает российский бизнесмен и блогер Максим Мернес.

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют "украинским Макгрегором", – сообщила Кузнецова.

Как сообщил организатор турнира, сейчас ищут соперницу для Милы с похожими параметрами. Уже есть три кандидатуры: американка, россиянка и британка. Однако, по словам Мернеса, искать соперницу ему нужно не в спортзалах, а с конкурсов красоты Plus Size.

Ранее Кузнецова планировала дебютировать в боксе, но Можаров отговорил от этого. Объяснив тем, что что лучше выбрать ММА, где можно относительно быстро научиться удушающим приемам, в то время, как на овладение азам бокса потребуется гораздо больше времени.

Также Мила Кузнецова участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019. В 2015 году проиграла звание Самая большая женская грудь в Украине. Тогда выиграла Надежда Щербань с обхватом груди 121 см.

Ранее Українські Новини сообщали, боец ММА из Одессы Елена Колесник вызвала на поединок журналистку Янину Соколову, которая раскритиковала боксера Александра Усика.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко, считает, что Украину ожидает спортивная катастрофа.

Министерство Здравоохранения разрешило возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины.

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