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12 июня 2020, пятница, 12:15 1421
Политика 2020-06-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
Власти стыдно признаться, что Гончарука уволили по требованию олигархов, - Карасев

Власти стыдно признаться, что Гончарука уволили по требованию олигархов, - Карасев

Павел Твердохлиб
Кабмин, Отставка, Гончарук, Олигархи, Карасев, Зеленский
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Президенту Владимиру Зеленскому стыдно признаться в том, что премьер-министра  Алексея Гончарука отправили в отставку, поскольку именно этого требовали от него украинские олигархи. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Вадим Карасев.

"Послевкусие от заявлений Шмыгаля и о реформах ради фейсбука. Похоже Президенту Зеленскому всё же стыдно признаться, что на самом деле правительство Гончарука отправили в отставку, потому что этого потребовали олигархи. Даже один конкретный олигарх, который очень не хотел расставаться с госпредприятием "Центрэнерго", - заявил политолог. 

По его словам, после отставки Гончарука, у руля в стране снова стали те же люди, которые занимались ее грабежом последние 20-30 лет. 

"Конечно же, скандалы утихли. Но говорить об этом вслух власть конечно не будет. Проще рассказать, что премьера уволили из-за его фейсбука и "пристрастия к лайкам". Хотя, на фоне того, что у нас в стране президент выборы выиграл благодаря инстаграму, эта версия выглядит вполне реалистичной. Денису Анатольевичу остаётся на выбор телеграмм или твиттер, вероятно", - подытожил Вадим Карасев.

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