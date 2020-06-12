Власти стыдно признаться, что Гончарука уволили по требованию олигархов, - Карасев

"Послевкусие от заявлений Шмыгаля и о реформах ради фейсбука. Похоже Президенту Зеленскому всё же стыдно признаться, что на самом деле правительство Гончарука отправили в отставку, потому что этого потребовали олигархи. Даже один конкретный олигарх, который очень не хотел расставаться с госпредприятием "Центрэнерго", - заявил политолог.

По его словам, после отставки Гончарука, у руля в стране снова стали те же люди, которые занимались ее грабежом последние 20-30 лет.

"Конечно же, скандалы утихли. Но говорить об этом вслух власть конечно не будет. Проще рассказать, что премьера уволили из-за его фейсбука и "пристрастия к лайкам". Хотя, на фоне того, что у нас в стране президент выборы выиграл благодаря инстаграму, эта версия выглядит вполне реалистичной. Денису Анатольевичу остаётся на выбор телеграмм или твиттер, вероятно", - подытожил Вадим Карасев.