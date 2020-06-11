Российский пассажирский самолет нарушил воздушные границы Эстонии и проигнорировал замечание

10 июня российский пассажирский самолет без разрешения пересек воздушную границу Эстонии, проигнорировав замечание деиспетчера. Отмечается, что это был первый случай подобного нарушения в стране в этом году. Об этом передает ERR.

Отмечается, что утром 10 июня самолет Ту-204-300, который принадлежит РФ пересек воздушную границу Эстонии около острова Вайндлоо .

Как передает ведомство, самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии

В тот же день МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту по поводу инцидента.

Как сообщали Українські Новини, Еврокомиссия обвинила Россию в масштабной кампании дезинформации по статистике коронавируса.

Также в ВОЗ удивлены низкой смертностью от коронавируса в России и потребовали от страны объяснить метод лечения.

Тем временем, Россия пытается остановить расследование по азотным удобрениям и заблокировать введение квот.

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