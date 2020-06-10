Главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина" Юрий Надтока считает, что протестные выступления граждан, проходящие в данный момент в Соединенных Штатах Америки, являются поводом для пересмотра политики украинской власти, а не для новых внешнеполитических интриг.

Протесты в США вызвали цепную реакцию по всему миру. Здесь было все: выяснение отношений между левыми противниками дискриминации и правыми сторонниками общественного порядка, законодательные решения, ужесточающие контроль над поведением полиции, размахивание файерами в исполнении политиков, страдающих от недостатка дешевой популярности. И как же без этого - гадания о том, как все эти события отразятся на американских выборах и на кого в связи с этим необходимо делать политические ставки.

Последнее стало особенно болезненным для украинских политиков, уже неоднократно обжегшихся на близости к внутренним североамериканским интригам. На данном этапе консенсусным стало мнение о пользе воздержания. Спекуляции на теме стали уделом политических маргиналов. Они вряд ли могут рассчитывать на приход к власти в ближайшем будущем. А потому могут себе позволить вольности в расчете на яркую картинку и перспективу полезных политических контактов вовне.

Но, оставив беды украинских политиков украинским политикам, отметим, что события в США нам следует воспринимать, как симптомы глубоких экономических и социальных изменений, игнорировать которые нельзя. У протестов, которые сейчас полыхают в США и разворачиваются в других европейских странах, для Украины будет несколько последствий.

Первое - усиление экономических проблем. То, что МВФ прогнозирует падение экономики США в 2020 почти на 6%, оптимизма не добавляет. Один из ключевых мировых центров потребления все глубже заходит в экономические проблемы. По прогнозам ФРБ Атланты во 2-м квартале экономика США может сократиться на беспрецедентные 53,8%. Количество американских безработных уже исчисляется десятками миллионов, что усложнит стабилизацию ситуации. Во многих городах введен комендантский час. На фоне социальной нестабильности восстановление экономики США после lockdown (карантина) будет замедлено.

Мировое почкование гражданских волнений, которые начинают трансформироваться в более широкий социальный протест, становится мощным фактором, дополняющим влияние пандемии и тормозящим восстановление глобальной экономики. Это важно, потому что спад в мировых экономических центрах отразится на Украине. В первую очередь, в виде снижения цен на продукцию нашего экспорта, и более длительное, чем ожидалось, сокращение спроса. Пока мировые биржи и финансово-банковская система не сильно реагируют на протесты. Но если положение будет ухудшаться – напряженность в глобальных финансах будет расти. Ставки по кредитам вырастут, и нам будет значительно тяжелее обслуживать долги. Украине следует ожидать, что углубление кризиса сделает наших кредиторов крайне неуступчивыми и требовательными. А это значит, что нам уже сейчас нужно ставить вопрос не столько о наращивании долговых обязательств, сколько о своевременной реструктуризации существующих.

Как быть в такой ситуации украинской власти? Политика слепого поглощения директив внешних опекунов, помощь которых будет все меньше, а требования несопоставимо больше теряет смысл. Как минимум надо пересмотреть расчеты на дождь иностранных финансовых вливаний, полученный в обмен на вскрытие национальных закромов и обещания «няни» для перспективных инвесторов, перспективы которых становятся все более туманными. Все более оправданным становится переход к взвешенной политике национального капитализма, рассчитанной на поддержку отечественного производства и потребления.

Второе. Протесты вдрызг разбивают ставшую привычной картинку цивилизационного благополучия развитых стран. Как оказалось проблемы и недостатки мира, в который мы так стремимся - дискриминация, бедность и социальная несправедливость - находятся на таком уровне, что способны вызывать столь мощные социальные потрясения. Мы с таким опасением говорим о возможности "третьего, социального майдана" - а он уже вовсю бушует там, где его вроде бы не должно быть.

Это чудесный повод для украинской власти прекратить испытывать терпение граждан и начать осторожнее относиться к рекомендациям, требующим резать дотации, отнимать субсидии, сворачивать систему социальной поддержки населения и коммерциализировать все, до чего можно дотянуться. Пора признать, что сохранение системы государственного патернализма - это не самый плохой выход. Несмотря на то, что она так не нравится нашим либеральным селфмейдменам, взращенным в условиях трофейной экономики. Потому что в условиях острого социального конфликта сохранить столь приятные им либеральные ценности - свободы и трофеи - будет крайне тяжело. Думается, от изменений в социальной политике выиграют все. Государство избежит потрясений, люди сохранят надежду, а либералы - пищу для своего надменного нарциссизма и пренебрежения к "пассивному стаду".

И третье. Протесты в развитых странах несут крайне неприятную угрозу переосмысления многих ценностных установок, эксплуатация которых формировала привлекательность западной цивилизации. Что произойдет в случае, если идеям толерантности, диалога, прав и свобод уготована та же участь, что постигла и коммунизм? Если укрепится идея о том, что все это прекрасно, но это всего лишь утопия. Недостижимая фата моргана, не стоящая жертв и усилий. Какая из существующих многочисленных альтернативных антиутопий придет ей на смену лучше не проверять.

Защитить "либеральные ценности" повышением градуса конфронтации вряд ли удастся. Более действенным будет пересмотр их импортируемого статуса, признать их национальную природу. В конце концов к солидарности, плюрализму и приоритету человеческих прав мы стремились задолго до подписания соглашений об ассоциаций и других внешнеполитических кренов. Что было отражено еще в Декларации о государственном суверенитете Украины, забытой в пылу охоты на врагов, рисования блокадных линий и новых железных занавесов.