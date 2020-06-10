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10 июня 2020, среда, 17:25 973
Экономика 2020-06-10T17:45:01+03:00
Українські Новини
"Экополис ХТЗ" Ярославского станет платформой для развития авиационных и ракетно-космических разработок

"Экополис ХТЗ" Ярославского станет платформой для развития авиационных и ракетно-космических разработок

Надежда Комендантова
Александр Ярославский, Экополис-ХТЗ
"Экополис ХТЗ"

Бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ", входящий в группу DCH Александра Ярославского, будет содействовать коммерческому использованию разработок и технологий Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

Об этом говорится в Меморандуме, подписанном управляющей компанией бизнес-парка "Экополис ХТЗ" и ХАИ.

Среди целей Меморандума – разработка, проектирование и производство авиационной, ракетно-космической и спутниковой техники. Помимо этого, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" будет помогать искать бизнес-партнеров для ХАИ в сфере разработок для проектирования и модернизации газотурбинных установок, систем управления и радиоэлектронного оборудования.

Отмечается, что согласно заключенному Меморандуму разработки, адаптацию и дальнейшее индустриальное внедрение специалисты и ученые из ХАИ могут проводить на базе технопарка "Экополис ХТЗ".

Ранее бизнес-парк "Экополис ХТЗ" подписал аналогичные меморандумы о совместном поиске партнеров с другими основными научно-технологическими центрами Харькова: Харьковским университетским консорциумом ведущих вузов города, Национальным научным центром "Харьковский физико-технический институт", Национальным научным центром "Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского".

Научно-исследовательские центры Харькова совместно с бизнес-парком "Экополис ХТЗ" нацелены на поиск коммерческих партнеров для разработок в научно-технологической сфере и сфере прикладных технологий для дальнейшей совместной реализации этих проектов. Меморандумы закладывают базу для развития сотрудничества между бизнесом и наукой в рамках деятельности харьковского технопарка Ярославского, который станет центром развития наукоемких производств, а также исследовательской и R&D-деятельности для внедрения инновационных технологий и решений.

Многоотраслевой бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ" — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского на основе площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ). В Харькове будет создана инновационная деловая, исследовательская и производственная экосистема мирового уровня. Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд создаст в Украине не менее 10 тыс. современных рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического  и торгового комплексов, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров. Согласно заявлениям представителей горсовета "Экополис ХТЗ" является якорным проектом стратегии Харькова на ближайшее десятилетие.

 

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