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  • Экс-председателю Львовской ОГА сообщили о подозрении в незаконной продаже земли на 7 млн гривен
10 июня 2020, среда, 17:12 88
Политика 2020-06-10T17:45:01+03:00
Українські Новини
Экс-председателю Львовской ОГА сообщили о подозрении в незаконной продаже земли на 7 млн гривен

Экс-председателю Львовской ОГА сообщили о подозрении в незаконной продаже земли на 7 млн гривен

Елена Новикова
Генпрокуратура, подозрение, вручение подозрения, Подозрение в служебной халатности, Прокуратура Львовской области
Генеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины

Правоохранители сообщили бывшему председателю Львовской областной государственной администрации о подозрении в служебной халатности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщается о подозрении бывшему председателю Львовской областной государственной администрации в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сказано в нем.

По данным следствия, в 2019 году бывший чиновник издал распоряжение, согласно которому в собственность компании был передан земельный участок площадью более 15 га стоимостью более 7 млн ​​гривен на территории Бибрского горсовета Перемышлянского района для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Однако на этом участке расположено проточное озеро площадью более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые согласно действующему законодательству не подлежат отчуждению из государственной собственности.

Также прокуроры готовят иск в суд о возвращении земли и озера в собственность государства.

Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области на взятке в 91 тыс. гривен задержали прокурора.

Ранее Киевская прокуратура сообщила начальнику центрального отделения государственного банка в столице о подозрении в завладении средствами в сумме более 1 миллиона гривен.

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