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10 июня 2020, среда, 09:30 698
Политика 2020-06-10T10:30:02+03:00
Українські Новини
Мэр Ирпеня свозит бюджетников на митинг под Кабмин, - активисты

Мэр Ирпеня свозит бюджетников на митинг под Кабмин, - активисты

Анна Рудык
Карплюк Владимир. Фото: Facebook
Карплюк Владимир. Фото: Facebook

Фигурант антикоррупционных расследований мэр Ирпеня Владимир Карплюк пикетирует Кабмин в среду 10 июня. Об этом в своем блоге сообщила журналистка Ирина Федорив.

По ее словам, он обижен, что не Ирпень, а Буча будет возглавлять район в результате админрефрмы. "Админреформа кристаллизовала полное фиаско команды Карплюка - выдвиженцев партии "Новые лица". Ирпень единственная ОТГ Киевщины, которая в результате админреформы уменьшилась. Населенные пункты бегут из Ирпеня (Гостомель самостоятельная ОТГ, Ворзель перешел к Буче, а анклав Коцюбинское хочет в Киев). Статус районного центра ничего не поменяет для Ирпеня. Но для "Новых облич" - это последний шанс перед выборами сказать избирателям, что они хоть что-то получили - "статус"!", - поясняет она.

Ирпенский общественный деятель, основатель проекта "Общественная инициатива" Алексей Зиневич утром зафиксировал автобусы с бюджетниками, которые руководство города собирало в Киев на митинг. 

"Именно этими маршрутками везут бюджетников из центра Ирпеня в Киев под Кабмин "бастовать" против Бучанского района за Ирпенский. Ответственным за сбор является бывший зэк из Малина Головенко. Ответственными за акцию Карплюк назначил Литвинова и Маркушина. Собирают людей Зброжек - управление соцзащиты, Белоус - отдел образования, Канюра - начальник УЖКХ, Сапон - отдел архитектуры, Михальченко ответственна за медиков", - написал он на своей странице в ФБ.

Напомним, Киевская область, как и остальные области страны, находится в процессе административной реформы. А именно: укрупнение районов. Вместо 25 районов, которые сейчас действуют в области, планируется создать пять раз меньше, что должно уменьшить чиновничий аппарат и расходы на него.

На сегодня рассматривают два варианта нового административно-территориального деления Киевщины: с пятью или шестью районами. Согласно Методике, утвержденной Министерством развития общин и территорий, при выборе райцентра во внимание принимают сразу несколько факторов - это должны быть города районного значения с населением более 50 тыс., они должны находиться не ближе чем в 30 км от Киева и удалены от подчиненных населенных пунктов не более чем на 60 км.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, вопрос о районах обсуждался днем ранее на совещании, где рассматривали соответствие Бородянки, Бучи, Вышгорода и Ирпеня требованиям, предъявляемым к будущему райцентру.

"Я одинаково хорошо отношусь ко всем жителям области. Для меня важна воля общин и соблюдение методики. При этом, на сегодняшний день ни один из населенных пунктов не соответствует заявленным критериям на 100%. Но если бесстрастно анализировать карту Северо-Западного региона Киевщины, то по моему мнению, больше всего под них подпадает Бородянка. Вместе с тем, большинство общин хотят, чтобы центр был в Буче", - заявил ио губернатора Василий Володин.

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