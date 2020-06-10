Страны ЕС и США используют четыре способа защиты своих рынков удобрений, - Союз химиков Украины

Союз химиков Украины отмечает, что страны Европейского Союза и США используют четыре способа защиты своих рынков удобрений - антидемпинг, антисубсидии, спецрасследования, технические барьеры.

Об этом в своем интервью УНИАН заявил Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

«Как, к примеру, работает рынок карбамида в Европе и США. Очень интересно. Всего Европа производит 10 млн тонн карбамида. Потребление в ЕС - 13,4 млн тонн. То есть у ЕС не хватает удобрений, есть дефицит. Поэтому, ЕС импортирует. Нетто импорт – 3 млн. тонн. Если говорить более детально, то импортирует – 8,8 тонн карбамида, а экспортирует – 5,4 тонн. Но в целом ЕС импортирует столько, сколько ей не хватает. ЕС очень четко регулирует потребление импортных удобрений. То есть импорт в ЕС – это только тот объем, которого не хватает. Это ключевой принцип – берем только то, что сами не можем покрыть. Остальное – до свидания», - сказал он.

По словам Гольченко, ЕС ограничивает ввоз демпинговыми пошлинами, техническими требованиями к продукту и другими способами.

«Давайте конкретнее. Сейм Польши, к примеру, принял на законодательном уровне ограничения по импорту карбамида с определенными антислеживателями, но такие антислеживатели производятся в России. Поляки одним решением ограничили российский импорт техническими барьерами. Это все мы называем способы защиты рынка. Их на самом деле 4: антидемпинг, антисубсидии и спецрасследования плюс технические барьеры. Я на этих примерах пытаюсь вам показать каким принципом руководствуется страны в этих вопросах. Попробуйте сбросить им излишки своего товара, как это пытается делать та же Россия в отношении Украины через другие страны и заодно завезти свой газ только в азотных удобрениях. Это практически невозможно», - отметил он.

Также Гольченко привел пример действия ограничений на рынках США и Канады.

«Для начала скажу, что США и Канада – фактически единый рынок. Так вот в США и Канаде совокупный объем производства – 15 млн тн карбамида, потребление 19 млн.тонн. Они тоже не пускают импорт через те же инструменты. Торговые ограничения плюс технические барьеры. В США экспорт карбамида – чисто символический. Всего 1,4 млн, это 10%», - сказал он.

Гольченко отметил, что в Украине, например по карбамиду, перепроизводство и достаточное количество производственных мощностей отечественных производителей и в этих условиях государство отдает 29 % рынка импортерам.

«То есть получается украинского производителя заставляют или снизить объем выпуска и загрузку, либо предлагают идти и продавать на экспорт – там, где рынки заняты. Все страны сначала используют собственные внутренние мощности на 100%, а потом дают импорту заехать на ту часть, которой не хватает собственных мощностей. А у нас – как-то не так. Учтите, что все эти дебаты проходят на новом фоне: сейчас глобально существует колоссальный профицит произведенных удобрений. Перепроизводство в РФ, в юго-восточной Азии. Идет реальная борьба за рынки сбыта. И Украины с ее объемами потребления самый привлекательный объект», - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до июля).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает нецелесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из России, а также что общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

Данное расследования должно было быть завершено 25 мая 2020 года.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.