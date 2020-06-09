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09 июня 2020, вторник, 18:30 22
Политика 2020-06-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
Рост потребительских цен в Украине замедлился в мае

Рост потребительских цен в Украине замедлился в мае

Надежда Комендантова
Инфляция, рост цен, потребительские цены, рост инфляции
Инфляция. Фото:newsep.com.ua
Инфляция. Фото:newsep.com.ua

В то время, как мае 2020 года потребительские цены повысились на 0,3%, базовый индекс потребительских цен повысился на 0,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В январе-мае 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,5%.

Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен.

Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов.

Как сообщало агентство, в апреле 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 0,4%, в то время как инфляция составила 0,8%. В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%.

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%.

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