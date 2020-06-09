Рост потребительских цен в Украине замедлился в мае

В то время, как мае 2020 года потребительские цены повысились на 0,3%, базовый индекс потребительских цен повысился на 0,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини. В январе-мае 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,5%. Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен. Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов. Как сообщало агентство, в апреле 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 0,4%, в то время как инфляция составила 0,8%. В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%. Государственный бюджет на 2020 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%.