У власти нет плана вывода экономики из кризиса, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что у действующей власти нет плана вывода экономики из кризиса на фоне пандемии коронавируса COVID-19, а "красивыми слайдами экономику не спасешь".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что правительству пора прекратить рисовать красочные, но далекие от реалий презентации, и начать реализацию действенных мер по поддержке людей и экономики, созданию рабочих мест. "Правительство не сделало ничего, чтобы обеспечить работой людей, оставшихся без средств к существованию. 500 тыс. рабочих мест, которые обещал Кабмин, так и остались на бумаге. Я много лет своей жизни отдал промышленности и знаю цену рабочего места. Пустые разговоры здесь не помогут – нужно заниматься конкретно каждой отраслью, определять векторы развития, выстраивать производственные цепочки внутри страны, обеспечивать отечественные предприятия поддержкой и доступными кредитами. Одним словом – делать все, чем занимаются все нормальные страны, чтобы поддержать своего производителя", – сказал Бойко.

Народный депутат акцентировал, что власть потеряла очень много времени, просто наблюдая за тем, как страна погружается в экономическую катастрофу. "На начало июня страна имеет только нуждающийся в доработке даже не драфт антикризисной программы, а ее презентацию. При этом проект документа, имеющий ключевое значение для всей страны, разрабатывался непублично и скрыто. Хочу напомнить, что наша партия еще в самом начале карантина представила Антикризисный план, где пошагово расписано, что нужно сделать для поддержки экономики в условиях кризиса. Власть же "прокарантинила эпидемию" и не в состоянии вывести страну из кризиса", – отметил сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ.

https://www.youtube.com/watch?v=3gIMjfc2reU" frameborder="0" allowfullscreen>

По его словам, не кредиты и кабальные законы для МВФ, а грамотное восстановление экономики за счет реструктуризации долгов, возвращения традиционных рынков сбыта, проведения лояльной к производителям кредитной и налоговой политики и другие грамотные и действенные меры, которые предлагает ОПЗЖ, позволят избежать экономического коллапса.

"Быстрое и эффективное решение для вывода украинской экономики из кризиса – восстановить торговлю и экономические взаимовыгодные отношения с соседями. Ведь многие предприятия были ориентированы на российский рынок, и политика взаимных санкций нанесла по ним сильнейший удар, лишив людей работы, а местные бюджеты – доходов. Мир и экономический прагматизм – вот главные составляющие для процветания Украины", – резюмировал Юрий Бойко.