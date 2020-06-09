После "шока" киевская власть отгородила от киевлян самозахваченную застройщиком часть городской магистрали

После скандала в соцсетях с самозахватом частным застройщиком полосы движения по автомобильной магистрали вдоль скоростного трамвая, захват был легализован путем установки вдоль захваченного участка автомобильных отбойников. Об этом написал в своем Фейсбуке автор скандальной фотографии, блогер Сергей Наумович.

"Сегодня появляется фото героического «решения» проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков", - сообщил он.

Ранее возник скандал вокруг самовольного выноса прямо на проезжую часть городской магистрали куска здания торгово-рыночного комплекса "Апрель" на конечной остановке скоростного трамвая. На возмущения пользователей соцсетей тогда отреагировал советник Виталия Кличко Максим Бахматов. «Я сам в шоке», - написал он.

Строительство торгово-рыночного комплекса на бывшей конечной остановке скоростного трамвая длится уже более двух лет. Ради стройки было ограничено движение по скоростному трамваю и прекращено движение трамваев по части маршрута. При этом, само здание комплекса собирается застройщиком уже второй раз. Первая попытка была демонтирована после выявления просчетов, которые не допускали в принципе возобновление трамвайного движения на этой части линии.