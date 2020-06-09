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  • После "шока" киевская власть отгородила от киевлян самозахваченную застройщиком часть городской магистрали
09 июня 2020, вторник, 12:08 64
Общество 2020-06-09T12:15:01+03:00
Українські Новини
После "шока" киевская власть отгородила от киевлян самозахваченную застройщиком часть городской магистрали

После "шока" киевская власть отгородила от киевлян самозахваченную застройщиком часть городской магистрали

Ольга Фандорина
Строительство, ТРЦ Киева, ТРЦ, Самозахват
Часть дороги, огражденная бордюром. Фото: facebook.com/sergonaumovich
Часть дороги, огражденная бордюром. Фото: facebook.com/sergonaumovich

После скандала в соцсетях с самозахватом частным застройщиком полосы движения по автомобильной магистрали вдоль скоростного трамвая, захват был легализован путем установки вдоль захваченного участка автомобильных отбойников. Об этом написал в своем Фейсбуке автор скандальной фотографии, блогер Сергей Наумович. 

"Сегодня появляется фото героического «решения» проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков", - сообщил он.

Ранее возник скандал вокруг самовольного выноса прямо на проезжую часть городской магистрали куска здания торгово-рыночного комплекса "Апрель" на конечной остановке скоростного трамвая. На возмущения пользователей соцсетей тогда отреагировал советник Виталия Кличко Максим Бахматов. «Я сам в шоке», - написал он.

Строительство торгово-рыночного комплекса на бывшей конечной остановке скоростного трамвая длится уже более двух лет. Ради стройки было ограничено движение по скоростному трамваю и прекращено движение трамваев по части маршрута. При этом, само здание комплекса собирается застройщиком уже второй раз. Первая попытка была демонтирована после выявления просчетов, которые не допускали в принципе возобновление трамвайного движения на этой части линии. 

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