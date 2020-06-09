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  • Спустя пять лет после пожара в Василькове виновные не наказаны, - Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии
09 июня 2020, вторник, 12:43 293
Происшествия 2020-06-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Спустя пять лет после пожара в Василькове виновные не наказаны, - Фонд ликвидации последствий Васильковской тр

Спустя пять лет после пожара в Василькове виновные не наказаны, - Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии

Татьяна Зотова
Пожар, Катастрофа, Васильков, Нефтебаза, БРСМ
Пожар на нефтебазе в Василькове 8 июня 2015 года. Фото: tsn.ua
Пожар на нефтебазе в Василькове 8 июня 2015 года. Фото: tsn.ua

Виновники техногенной катастрофы на нефтебазе компаний "БРСМ-Нафта", произошедшей 8 июня 2015 года, не понесли ни уголовного, ни даже морального наказания. Об этом на своей странице в "Фейсбук" заявил Глава Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олег Верник.

"Очередная годовщина Васильковской трагедии - самой большой техногенной катастрофы за годы независимости Украины. Пять лет назад, 8 июня 2015 года, на нефтяной базе, принадлежащей группе компаний "БРСМ-Нафта", произошел взрыв, который унес жизни шести человек, еще 16 были травмированы и тысячи пострадали. Люди, государство и экология понесли многомиллиардный ущерб. Владельцы нефтяной базы даже не извинились. Но наша борьба продолжается", - написал он.

Напомним, пять лет назад на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел пожар, длившийся пять дней. Основными версиями следствия считаются нарушение правил безопасности и поджог с целью сокрытия растраты.

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