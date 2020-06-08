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  • Вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм, — Радуцкий о посещении Немчиновым конгресса УАФ
08 июня 2020, понедельник, 16:02 47
Кабмин 2020-06-08T16:03:11+03:00
Українські Новини
Вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм, — Радуцкий о посещении Немчиновым конгресса УАФ

Вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм, — Радуцкий о посещении Немчиновым конгресса УАФ

Елена Новикова
Карантин, Арена Львов, Михаил Радуцкий, Олег Немчинов, Коронавирус во Львове, Карантин во Львове, Конгресс УАФ
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег

Народеп от партии "Слуга народа" и основатель медицинской клиники "Борис" Михаил Радуцкий негативно отреагировал на пост министра Кабмина Олега Немчинова в социальной сети Facebook о посещении конгресса Украинской ассоциации футбола на "Арене Львов", в котором приняли участие 92 делегата, в то время, как во Львовской области продлили карантин до 12 июня.

Об этом сообщает TRIBUNA.COM

Олег Немчинов написал, что имел честь поздравить с началом работы XXIII конгресс Украинской ассоциации футбола, который проходит на "Арене Львов" с соблюдением требований социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований.

"Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений", — написал Радуцкий под постом.

Он отметил, что также решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более десяти человек, ведь Львов является одним из лидеров по количеству заболевших.

"Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству", — добавил Радуцкий.

Немчинов в ответ написал, что организаторы сообщили ему о получении всех разрешений на мероприятие.

"Скриншот вашей рекламы в фейсбуке сделал, потому что знаю, как вы любите удалять неудобные посты, а потом извиняться перед депутатами", — также написал Радуцкий в комментариях к посту Немчинова.

Позже пост был удален.

Пост Олега Немчинова. Скриншот: Facebook/Олег НемчіновПост Олега Немчинова. Скриншот: Facebook/Олег Немчінов

Как сообщали Українські Новини, Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина.

Также по данным на 8 июня во Львовской области зафиксировали 2162 случая заражения коронавирусом.

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