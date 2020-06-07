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  • Количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела к коронавирусу снижается
07 июня 2020, воскресенье, 11:35 151
Политика 2020-06-07T12:00:01+03:00
Українські Новини
Количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела к коронавирусу снижается

Количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела к коронавирусу снижается

Ольга Фандорина
коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, Тест на антитела
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

6 июня было проведено 9 504 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 13,5% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 2 820 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 58,3% меньше по сравнению с 5 июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки произведено 9 504 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Кроме этого, по словам министра, 6 июня проведено 2 820 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, всего с начала года проведено 424 046 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 43 444 - методом ИФА.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 6 июня поступило 769 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 65 105 сообщений о подозрении на заболевание.

Тем временем, сегодня 88 день общенационального карантина: в областях усиляют карантинные меры.

В Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.

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