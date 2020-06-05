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05 июня 2020, пятница, 18:12 484
Экономика 2020-06-05T18:22:24+03:00
Українські Новини
Инвесторы в "зеленую" энергетику требуют от Зеленского встречи, – Карл Стурен

Инвесторы в "зеленую" энергетику требуют от Зеленского встречи, – Карл Стурен

Петр Стуженко
Президент Украины, Зеленая энергетика, Владимир Зеленский, Карл Стурен
Карл Стурен. Фото: khersondaily.com
Карл Стурен. Фото: khersondaily.com

Шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику Карл Стурен заявил, что переговоры между инвесторами и украинским правительством о проблеме "зеленого" тарифа ведутся с прошлого года, но до сих пор решение проблемы не найдено. Инвесторы в сектор альтернативной энергетики просят о встрече с Президентом УКраины Владимиром Зеленским для решения проблемы "зеленого" тарифа.

Об этом сообщило интернет-издание Главком.

"Мы обращаемся к Президенту, просим ему помочь разрулить эту ситуацию. Очевидно, что кроме него, никто уже не может этого сделать. И личное мое мнение, если я был бы на месте президента, я, наверное, посмотрел бы, какие из моих членов команды улучшают мой имидж, а кто портит мой имидж", - сказал Стурен.

Он также сообщил, что переговоры между инвесторами и правительством ведутся с прошлого года, но до сих пор решение проблемы не найдено.

"И министерство, и премьер-министр действительно пытаются с нами последние 1,5 месяца найти компромисс. Все слышали, что есть меморандум. Меморандум практически готов к подписанию. А есть другие игроки в виде господина Геруса и большинства сейчас комитета энергетики, который реально системно ставит нам палки в колеса в этом процессе", - пояснил Стурен.

Пресс-конференция инвесторов прошла на фоне скандала с перепиской главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса и члена комитета Андрея Жупанина (оба - фракция "Слуга народа"). В смс-переписке была зафиксированы журналистами оскорбления в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики (ВИЭ) по решению проблемы "зеленого" тарифа.

В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.

Также инвесторы вывели вопрос обсуждения меморандума на уровень Международного валютного фонда (МВФ). Их позицию поддержали послы 8 стран-партнеров Украины в письме, адресованном Офису Президента и Кабинету Министров Украины.

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