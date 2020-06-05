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05 июня 2020, пятница, 15:33 852
Верховная Рада и партии 2020-06-05T15:52:40+03:00
Українські Новини
Дубинский заявил, что добился открытия уголовного производства против группировки Черкасского

Дубинский заявил, что добился открытия уголовного производства против группировки Черкасского

Петр Стуженко
Госфинмониторинг, Слуга народа, Александр Дубинский, Игорь Черкасский
Александр Дубинский. Фото: Украинское Фото
Александр Дубинский. Фото: Украинское Фото

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась "скрутками" по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу. Общая сумма убытка для государственного бюджета составила в 79 млрд гривен, и ущерб оценивается в особо крупных размерах.

Об этом сообщил веб-сайт Dubinsky.pro, ссылаясь на выписку из Единого реестра досудебных расследований, подписанную руководителем САП Назаром Холодницким.

"Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет", - сказано в публикации.

Как сообщается на веб-сайте Dubinsky.pro, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд гривен. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. Только за февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме учувствовали 549 компаний:

  • во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия);
  • в Киевской области - 391 млн гривен (102 предприятия);
  • в г. Киев - 135 млн гривен (116 предприятий);
  • в Донецкой области - 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в каждом регионе:

  • Киевская область - Орест Витык;
  • город Киев - Нонна Багмет;
  • Донецкая область - Ирина Долозина;
  • Львовская область - Василий Крисяк;
  • Одесская область - Егор Федонюк (заместитель руководителя).

"Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа - анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны", - говорится в публикации.

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