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05 июня 2020, пятница, 13:55 648
Интернет и IT 2020-06-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации

Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации

Ирина Дорофейчук
Дарница, Шимкив, диджитализация
Цифровая трансформация, диджитализация. Фото: senior.ua
Цифровая трансформация, диджитализация. Фото: senior.ua

Издание "Власть денег" обнародовало рейтинг лучших 25 украинских компаний, которые являются лидерами по внедрению цифровых технологий. В него вошли компании из разных отраслей экономики, которые успешно реализуют программы диджитализации и внедряют цифровые технологии, а также бизнес, специализирующийся на цифровых продуктах и ​​услугах. При отборе учитывались масштабы деятельности в сфере диджитализации, ее важность для усиления технологического потенциала Украины, а также объемы соответствующих инвестиций - уже осуществленных и планируемых.

Среди лидеров рейтинга есть как крупные частные, так и государственные компании, а также Министерство цифровой трансформации. В частности, лидерами по внедрению цифровых технологий издание назвало компании "Нафтогаз", "Киевстар", "УкрАВТО", "Дарница", "Кернел", "TIS", Linkos Group,EPAM, а также банки "Укргазбанк" и ПУМБ.  

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, комментируя результаты рейтинга заявил, что цифровая трансформация является необходимым этапом развития любого бизнеса и страны в целом, особенно при нынешних вызовах, возникших в мире. 

"Диджитализация является частью процесса трансформации "Дарницы" и мы быстро развиваемся в этом направлении. На сегодняшний день в компании создана динамическая инфраструктура, которая может мгновенно изменяться в соответствии с вызовами и потребностями бизнеса. Только за последние четыре года в проекты цифрового преобразования инвестировано более 2 млн евро", - отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в "Дарнице" создана оптимальная для производственной компании гибридная модель IT-инфраструктуры, активно используются облачные технологии, оцифрован процесс управления жизненным циклом лекарственного средства. Это, по его словам, обеспечило ускорение ключевых процессов - разработки и производства препаратов.

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