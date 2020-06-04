"Экополис ХТЗ" Ярославского станет якорным проектом стратегии развития Харькова на 2020-2030 годы

Бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ", который реализует группа DCH Александра Ярославского, включен в проект стратегии развития Харькова на 2020-2030 гг. Об этом сообщил Александр Новак, секретарь Харьковского городского совета, добавив, что "Экополис ХТЗ" — якорный проект этого документа.

Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" вошел в состав рабочей группы по разработке стратегии развития Харькова и сегодня выступил на заседании соответствующей рабочей группы.

"На данный момент мы пригласили международные компании для разработки коммерческой концепции проекта: Cushman&Wakefield, а также компанию EGIS (Франция) и ее архитектурное бюро 10 Design (Великобритания) для разработки архитектурной концепции и генерального плана проекта. Параллельно мы активно привлекаем резидентов в бизнес-парк. Уже подписан на высшем уровне в присутствии мэра Харькова меморандум с крупной китайской телекоммуникационной компанией ZTE. Сотрудничаем с рядом научных и образовательных учреждений Харькова. И, кроме того, ведутся активные переговоры с глобальными высокотехнологическими компаниями — Alibaba, Huawei, Cisco и др.", — рассказал Баранников. По его информации, к концу текущего года будет готов мастер-план проекта, после чего сразу начнутся проектировочно-строительные работы.

Как известно, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" разместится на территории Харьковского тракторного завода после глубокого редевелопмента его территории. Сам легендарный ХТЗ останется ядром индустриальной части бизнес-парка.

Напомним, что плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать в Харькове не не менее 13 тыс. современных рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического комплекса и торгового кластера, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров.