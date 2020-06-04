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04 июня 2020, четверг, 16:23 168
Бизнес 2020-06-04T16:45:01+03:00
Українські Новини
Производитель масла сообщал неправду о своем продукте. АМКУ начало расследование

Производитель масла сообщал неправду о своем продукте. АМКУ начало расследование

Кира Молчанова
АМКУ, Масло, сливочное масло, Ответственность за распространение неправдивой информации
Сливочное масло. Фото: specialfood.ru
Сливочное масло. Фото: specialfood.ru

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета начало рассмотрение дела по факту распространения ООО "Клуб Сыра" ложных сведений о потребительских свойствах сливочного масла "Детское".

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передают Українські Новини.

"С сентября 2013 года "Клуб Сыра" осуществляет производство и реализацию масла сливочного крестьянского жирностью 73%, упаковка которого маркирована надписями "Детское" и "Детям от 3-х лет" и содержит анимационное изображение, которое создает впечатление, что к этой продукции применены повышенные требования качества. В то же время, впечатление о том, что продукт имеет лучшее качество, вкус и потребительские свойства по сравнению с маслом других производителей, на упаковках которых отсутствует надпись "Детское", скорее всего, является ложным", - написал он.

По словам Хмельницкого, введение потребителя в заблуждение таким путем будет нарушением конкурентного законодательства, поскольку будет создавать ООО "Клуб Сыра" неправомерные преимущества на высококонкурентном рынке масла.

По признакам описанного нарушения начало дело, в случае доказательства нарушения, на ООО "Клуб Сыра" будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год.

Как сообщали Українськi Новини, компания "Клуб сыра" была основана в 2003 году и входит в группу "Континиум". Компания занимается производством сыра, масла и сыворотки и выпускает продукцию под одноименной торговой маркой.

Последнее подорожание сливочного масла в Украине было перед Пасхой.

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