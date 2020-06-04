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04 июня 2020, четверг, 13:41 4608
Силовые структуры 2020-06-04T14:16:42+03:00
Українські Новини
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня

Валерия Драгомирова
Допрос, ГБР, Петр Порошенко, Порошенко Петр, Принудительный привод
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня.

Такое решение суд принял в четверг, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента.

ГБР накануне обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Допрос запланирован на 11:00.

Он вызывается в качестве свидетеля.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко не явился на допрос в ГБР 26 и 29 мая.

Ранее Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

Кроме того, адвокаты Порошенко заявляли, что он не явится на допрос в Государственное бюро расследований из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

Тем временем, что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос. Дело расследуется о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников. Полотна скрыли от таможенного контроля.

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