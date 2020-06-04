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  • Назначение Владимира Усова председателем космического агентства вызывает много подозрений, - эксперт
04 июня 2020, четверг, 13:05 598
Политика 2020-06-04T13:05:01+03:00
Українські Новини
Назначение Владимира Усова председателем космического агентства вызывает много подозрений, - эксперт

Назначение Владимира Усова председателем космического агентства вызывает много подозрений, - эксперт

Ирина Дорофейчук
Космос, Криминал, Голобуцкий, Усов, ГБР
Владимир Усов. Фото: facebook /VolodymyrUsov
Владимир Усов. Фото: facebook /VolodymyrUsov

Журналисты считают, что государственное космическое агентство Украины сегодня возглавляет абсолютно некомпетентный человек с криминальным шлейфом. Об этом говорится в статье "Главкома", ифнормирует портал УНИАН.

По данным журналистов, действующий глава космической отрасли Владимир Усов выиграл конкурс на должность обманным путем. В частности, подал для участия в нем декларацию по неполным данным, скрыв доли в бизнесах и квартиры. Также журналисты напомнили, что Усов называл уголовное производство в отношении его компании "Гутенбергз" "черным пиаром", но оно еще до сих пор ведется.

"Усову надо признать, что в этой "черной кампании" активное участие принимает Государственное бюро расследований. Именно оно ведет расследование событий 2018-2019 годов относительно цифрового издательства "Гутенбергз", которым управлял Усов", - пишут авторы.

Они приводят слова политического эксперта Алексея Голобуцкого, который в январе одним из первых написал в Facebook о сомнительности добропорядочности Усова, еще до его назначения.

"Назначили еще одного проходимца. Если на человеке висят такие подозрения, его просто нельзя назначать на высокие должности. Я уже не говорю о его компетенции", - заявляет эксперт.

Кроме того, журналисты выяснили много сомнительных связей Усова - с одиозным экс-регионалом Сергеем Киваловым, БЮТовцем Сергеем Фаермарком и экс-гендиректором по вопросам внешнеэкономической деятельности "Укроборонпрома" Денисом Гураком. Последний в своей декларации после увольнения указал, что владеет 16,66% доли в компании "Адам корп" (биотехнологическая компания, созданная в декабре 2018-го еще одной компанией Усова - "Квамбио").

"Не стоило бы уделяли персоне Гурака столько внимания, если бы не один красноречивый факт. В марте этого года стало известно, что два предприятия "Укроборонпрома" - Государственное научно-исследовательское предприятие "Конекс" и Тернопольское государственное научно-техническое предприятие "Луч" - будут переданы в управление космическому агентству, которым заправляет его партнер", - пишет "Главком".

Напомним, Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с 24 января 2020 года.


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