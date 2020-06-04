Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции. Теперь его могут назначить послом в Великобритании. Теперь пост займет советник юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Ольга Стефанишина.

За принятие проекта постановления о назначении Стефанишиной №3584 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В сопроводительных документах отмечается, что кандидатура Стефанишиной вносится по предложению фракции "Слуга народа", имеющей право коалиции.

Стефанишина родилась в 1985 году, с конца 2019 года работает советником юрфирмы по решению споров и международному торговому праву, в 2017-2019 годах она занимала должность директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

В 2008 году закончила Киевский национальный университет им.Шевченко, получив квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка, в 2016 году закончила Одесский национальный экономический университет по специальности финансы и кредит.

За принятие проекта постановления №3583 об увольнении Пристайко проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Пристайко 50 лет.

Рада в марте 2020 года назначила его вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, до этого он с августа 2019 года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

22 мая 2019 года он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации, переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает назначение вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной вместо Вадима Пристайко.

Кандидатуру Стефанишиной предлагает и Премьер-министр Денис Шмыгаль.