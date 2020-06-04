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04 июня 2020, четверг, 09:45 170
Общество 2020-06-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Портнов предлагает люстрировать американских полицейских, которые борются с массовыми протестами

Портнов предлагает люстрировать американских полицейских, которые борются с массовыми протестами

Татьяна Зотова
США, Полиция, Протест, Портнов, Акции
Андрей Портнов. Фото: 112.ua
Андрей Портнов. Фото: 112.ua

Свою точку зрения на происходящие в США акции протеста и реакцию на них правоохранительных органов высказал юрист и правозащитник Андрей Портнов. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook и сделал это в сравнении с событиями, которые происходили в Украине 6 лет назад.

"Абсолютно очевидно, что в отношении всех, кто борется сейчас в США с мирными активистами нужно применить процедуру люстрации.

Чиновники и правоохранители, сопротивляющиеся захватам и поджогам полицейских автомобилей не имеют морального права занимать государственные должности. Никто не должен противодействовать мирным протестам и общественным активистам.

Международные СМИ пишут, что во время массовых беспорядков в США погибло около 11 человек, но обстоятельства их гибели ещё выясняются.

Какие обстоятельства и зачем это выяснять, если уже и невооружённым глазом и так видно, что они мирные активисты и герои небесной сотни.

Переименуйте в честь них самую центральную и ключевую автомобильную улицу столицы и перекройте по ней движение на ближайшие пять-шесть лет", - констатировал Портнов.

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