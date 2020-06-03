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03 июня 2020, среда, 13:33 130
Верховная Рада и партии 2020-06-03T15:15:02+03:00
Українські Новини
Попытки усилить ЦИК не спасут "Слуг народа" от поражения на местных выборах, - Бойко

Попытки усилить ЦИК не спасут "Слуг народа" от поражения на местных выборах, - Бойко

Татьяна Зотова
Выборы, ЦИК, Бойко, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Никакие попытки "слуг народа" перекроить Избирательный кодекс не спасут их от краха на местных выборах". Такое мнение 3 июня в комментарии журналистам выразил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко, информирует официальный портал политсилы.

"Я считаю, что все попытки перекроить избирательное законодательство, которые сейчас пытаются предпринять "слуги народа", не спасут их от краха. Главное – чтобы выборы состоялись, чтобы люди могли прийти на участки, выбрать местную власть, которая будет им помогать, и прекратить то издевательство, которое демонстрируется в первую очередь со стороны центральной власти, парламента и "слуг народа", - сказал парламентарий.

От поражения на местных выборах "слуг" ничего уже не спасет, уверен Юрий Бойко.

"Ничего не спасет их от поражения на местных выборах – никакие попытки усилить роль ЦИК, манипуляции с участковыми избирательными комиссиями, -  всё это им не поможет. Люди уже им просто не верят, и это мы видим по всей стране", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Оппозиционная платформа – За життя не поддержит инициативы власти по изменению избирательного законодательства без учета замечаний фракции. Партия заинтересована в проведении честных и прозрачных выборов. Громады должны  получить легитимное и полномочное самоуправление.

ОП-ЗЖ также требует проведения  выборов на востоке страны. Украину  нужно объединять, а не делить регионы на сорта, - подчёркивают в политической силе.

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