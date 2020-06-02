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02 июня 2020, вторник, 16:17 570
Бизнес 2020-06-02T17:00:03+03:00
Українські Новини
49% компаний планируют сократить инвестиции в Украину, — Американская торговая палата

49% компаний планируют сократить инвестиции в Украину, — Американская торговая палата

Кира Молчанова
Кризис, Доходы, Американская торговая палата, Иностранные инвестиции
Инвестиции. Фото: Pixabay
Инвестиции. Фото: Pixabay

Американская торговая палата сообщает, что 64% бизнеса - членов палаты в Украине констатирует падение доходов из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Американской торговой палаты по результатам опроса о ведении бизнеса послеCOVID-19 в Украине, передают Українськi Новини.

"Пандемия COVID-19 повлияла на доходы, количество работников и инвестиции компаний-членов палаты. 64% компаний-членов наблюдают снижение доходов, и только 5% сообщают о повышении. 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% - сократили штат. 49 % компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину", - говорится в сообщении.

Указывается, что среди ключевых долгосрочных беспокойств бизнес-сообщества - экономический и потребительский спад (80%), политическая и макроэкономическая стабильность (51%), невозможность выполнения бизнес-планов (36%) и повторная вспышка COVID-19 (36%).

По данным Американской торговой палаты, 78% компаний - членов палаты уже имеют стратегию выхода из карантина, а 44% планируют свое возвращение в офис уже в июне-июле 2020 года.

"Основной фокус пост-COVID-19 бизнес-стратегий компаний - это диджитализация и онлайн-сервисы и сохранение рабочих мест. Мы продолжим сотрудничать с правительством, чтобы доносить голос бизнеса на самом высоком уровне, и стоять на защите бизнеса, чтобы компании имели всю необходимую поддержку, чтобы продолжать работать, создавать рабочие места и двигать экономику вперед", - рассказал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Также отмечается, что ожидания компаний - членов палаты касательно сроков возвращения доходов в "норму" различаются, но подавляющее большинство прогнозирует на конец 2020 - начало 2021, а именно: 17% - в 3-м квартале 2020 года, 24% - в 4-м квартале 2020, и 16% - в 1-м квартале 2021.

Как сообщали Українські Новини, из-за установления торговой наценки на сигареты, табачные производители рассматривают возможность сокращения своих инвестиционных программ в Украине

Еще до карантина посол Латвии Юрис Пойканс считал Украину по-прежнему недостаточно привлекательной для иностранных инвесторов.

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