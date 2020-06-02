Укрепляет иммунитет и улучшает состояние нервной системы. В чем польза брокколи и как ее готовить

Не обязательно покупать дорогостоящие витамины, чтобы насытить организм полезными веществами, ведь с каждым днем на прилавках магазинов появляется все больше сезонных продуктов, которые содержат в себе много минералов и витаминов. К примеру, брокколи, которая внешне немного похожа на не менее полезную цветную капусту, богата на витамины А, В9, К, С, а также калий, фосфор, железо, кальций и магний.

Подробнее о пользе, противопоказаниях, а также о том, как правильно приготовить брокколи, расскажут Українські Новини.

Брокколи можно употреблять людям, которые следят за своей фигурой, ведь 100 граммах содержится всего 34 калории, притом, она 2,82 г белка.

Брокколи обильно насыщена полезными витаминами и микроэлементами. В 100 граммах брокколи находятся витамины А, В1, В2, РР, В4, В5, В6, В9, Е, К и С. Кроме того, в капусте содержатся калий, кальций, магний, фосфор, железо и селен.

Польза брокколи

В ее состав входит сульфорафан - вещество, которое обладает противораковым эффектом. Кроме того, оно благоприятно воздействует на сосуды, снимает воспаления, укрепляет иммунную систему, защищает мышечные ткани от повреждения и способствует выводу жиров из организма.

Кроме сульфорафана в брокколи содержатся метионин и холин. Эти вещества приводят в норму холестерин, не давая ему накапливаться в избытке.

Систематическое употребление брокколи также снижает вероятность развития инсульта или инфаркта и нормализует количество сахара в крови

Кроме того, эксперты рекомендуют влючить в рацион брокколи тем, у кого плохая память, повышенная раздражительность и нервные расстройства для улучшения состояния нервной системы.

Кому нельзя употреблять брокколи

Брокколи противопоказана при заболеваниях поджелудочной железы, повышенной кислотности желудка, а также при непереносимости ее компонентов.

Приготовление брокколи

Для того, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств этого овоща, его следует варить (не более пяти минут), готовить на пару или бланшировать.

Жарить брокколи не рекомендуется, ведь такой способ приготовления только снизит количество полезных веществ.

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