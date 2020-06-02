Ни профильные министерства, ни канал иновещания "UA|ТV" не намерены раскрывать информацию сколько бюджетных денег расходуется на созданный для ведения государственной пропаганды на временно оккупированные территории телеканал "Дом", а также как эти бюджетные средства расходуются.

Это становится очевидным из ответов на информационные запросы Українських Новин.

Информационно-развлекательный телеканал "Дом" создавался Министерством культуры и информационной политики Украины на базе государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV) под прямым патронатом Офиса президента Украины. Как поясняли на презентации канала представители президентского офиса, создание такого канала стало "выполнением предвыборного обещания Владимира Зеленского бороться за ментальность граждан на временно оккупированных территориях". Для развлекательных блоков по договоренности с Офисом президента каналу передали "практически бесплатно" премиальный контент ведущие медиагруппы - "Медиа Группа Украина", группа "1+1 медиа", StarLightMedia и Inter Media Group Limited. В то же время, информационный контент производится каналом самостоятельно, как утверждали в Офисе президента, "пока" полностью на бюджетные средства с перспективой привлечения частных спонсоров.

При этом, поскольку расходы на сам канал не были заложены в Госбюджет-2020, его финансируют из 440 млн грн, выделяемых Госбюджетом на сокративший для этого иноязычное вещание "UA|TV". То есть, распорядителем бюджетной программы является Министерство культуры и информационной политики, рецепиентом – государственное предприятие. Чтобы выяснить, сколько именно государственных денег получает сам телеканал "Дом" и куда он их расходует, Українські Новини обратились с запросами по указанным адресам.

В Министерстве предпочли не вдаваться в подробности разведения средств на целевые направления, как то, функционирование иновещание и производство контента телеканала "Дом", а переслали запрос напрямую получателю – на государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV).

Причем делать им пришлось это дважды. Второй раз письмо за подписью госсекретаря Министерства Артема Биденко ушло на ГП, когда Українські Новини так и не получив ответ от UA|TV обратились с повторным запросом.

А на госпредприятии отказались как указывать, сколько конкретно средств расходуется ими же на производство контента телеканала "Дом" (студии, съемочные группы, оплата труда сотрудников, другие расходы), так и вообще предоставлять какие-либо данные о штате и показателях работы телеканала. В ответе сообщается, что телеканал "Дом" вообще не является юридическим лицом, а лишь подразделением ГП. При этом, отвечая на вопросы о финансировании, в ГП заявили, что телеканал "Дом" не получает бюджетных средств. А на остальные вопросы заявили, что не являются распорядителями информации по вопросам, не касающимся расходования бюджетных средств. При том, что оплата труда и производственная деятельность UA|TV и его подразделений осуществляется полностью на средства, выделяемые Госбюджетом, то есть, по сути, речь идет об информации о расходовании бюджетных средств. Ограничение доступа к которой прямо запрещено законом "О доступе к публичной информации".

По факту, речь идет о 440 млн грн средст Госбюджета, данные и отчеты о расходовании которых скрывается от общественности профильным министерством, госпредприятием и патронируемым ОП проектом.

Как сообщалось ранее, с 1 марта для временно оккупированных территорий начал вещание русскоязычный телеканал "Дом", который совмещает развлекательные программы с информационным продуктом, призванным конкурировать с пропагандой страны-оккупанта. Канал доступен только на оккупированных территориях, и не может транслироваться на свободных территориях Украины и в спутниковом формате, поскольку использует защищенный авторским правом контент других украинских производителей.

Некоторые украинские СМИ после ознакомления с информационным контентом телеканала "Дом" заявили, что речь идет не о пропаганде, а скорее о дискредитации государственной пропаганды очевидно низкопробным информационным пропагандистским контентом. l При этом, по мнению журналистов, с таким подходом канал точно не сможет конкурировать на оккупированной территории с российской пропагандой.

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса благодарят киевскую власть за трансляцию телеканала "Дом". "Мы сделали телеканал "Дом", который вещает на русском языке для оккупированных территорий. Он только начал, ему сложно, на него нужно находить деньги, это непростая функция", - подчеркнул президент.