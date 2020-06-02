подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • У Зеленского спрятали информацию, как и сколько бюджетных денег съедает государственный канал-пропагандист "Дом"
02 июня 2020, вторник, 07:11 247 Документ
Политика 2020-06-02T18:45:08+03:00
Українські Новини
У Зеленского спрятали информацию, как и сколько бюджетных денег съедает государственный канал-пропагандист "До

У Зеленского спрятали информацию, как и сколько бюджетных денег съедает государственный канал-пропагандист "Дом"

Надежда Комендантова
Дом, Пропаганда, Владимир Зеленский, Офис президента
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua

Ни профильные министерства, ни канал иновещания "UA|ТV" не намерены раскрывать информацию сколько бюджетных денег расходуется на созданный для ведения государственной пропаганды на временно оккупированные территории телеканал "Дом", а также как эти бюджетные средства расходуются.

Это становится очевидным из ответов на информационные запросы Українських Новин.

Информационно-развлекательный телеканал "Дом" создавался Министерством культуры и информационной политики Украины на базе государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV) под прямым патронатом Офиса президента Украины. Как поясняли на презентации канала представители президентского офиса, создание такого канала стало "выполнением предвыборного обещания Владимира Зеленского бороться за ментальность граждан на временно оккупированных территориях". Для развлекательных блоков по договоренности с Офисом президента каналу передали "практически бесплатно" премиальный контент ведущие медиагруппы - "Медиа Группа Украина", группа "1+1 медиа", StarLightMedia и Inter Media Group Limited.  В то же время, информационный контент производится каналом самостоятельно, как утверждали в Офисе президента, "пока" полностью на бюджетные средства с перспективой привлечения частных спонсоров.

При этом, поскольку расходы на сам канал не были заложены в Госбюджет-2020, его финансируют из 440 млн грн, выделяемых Госбюджетом на сокративший для этого иноязычное вещание "UA|TV". То есть, распорядителем бюджетной программы является Министерство культуры и информационной политики, рецепиентом – государственное предприятие. Чтобы выяснить, сколько именно государственных денег получает сам телеканал "Дом" и куда он их расходует, Українські Новини обратились с запросами по указанным адресам.

В Министерстве предпочли не вдаваться в подробности разведения средств на целевые направления, как то, функционирование иновещание и производство контента телеканала "Дом", а переслали запрос напрямую получателю – на государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV).

Причем делать им пришлось это дважды. Второй раз письмо за подписью госсекретаря Министерства Артема Биденко ушло на ГП, когда Українські Новини так и не получив ответ от UA|TV обратились с повторным запросом.

А на госпредприятии отказались как указывать, сколько конкретно средств расходуется ими же на производство контента телеканала "Дом" (студии, съемочные группы, оплата труда сотрудников, другие расходы), так и вообще предоставлять какие-либо данные о штате и показателях работы телеканала. В ответе сообщается, что телеканал "Дом" вообще не является юридическим лицом, а лишь подразделением ГП. При этом, отвечая на вопросы о финансировании, в ГП заявили, что телеканал "Дом" не получает бюджетных средств. А на остальные вопросы заявили, что не являются распорядителями информации по вопросам, не касающимся расходования бюджетных средств. При том, что оплата труда и производственная деятельность UA|TV и его подразделений осуществляется полностью на средства, выделяемые Госбюджетом, то есть, по сути, речь идет об информации о расходовании бюджетных средств. Ограничение доступа к которой прямо запрещено законом "О доступе к публичной информации".

По факту, речь идет о 440 млн грн средст Госбюджета, данные и отчеты о расходовании которых скрывается от общественности профильным министерством, госпредприятием и патронируемым ОП проектом.

Как сообщалось ранее, с 1 марта для временно оккупированных территорий начал вещание русскоязычный телеканал "Дом", который совмещает развлекательные программы с информационным продуктом, призванным конкурировать с пропагандой страны-оккупанта. Канал доступен только на оккупированных территориях, и не может транслироваться на свободных территориях Украины и в спутниковом формате, поскольку использует защищенный авторским правом контент других украинских производителей. 

Некоторые украинские СМИ после ознакомления с информационным контентом телеканала "Дом" заявили, что речь идет не о пропаганде, а скорее о дискредитации государственной пропаганды очевидно низкопробным информационным пропагандистским контентом. l При этом, по мнению журналистов, с таким подходом канал точно не сможет конкурировать на оккупированной территории с российской пропагандой.

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса благодарят киевскую власть за трансляцию телеканала "Дом".  "Мы сделали телеканал "Дом", который вещает на русском языке для оккупированных территорий. Он только начал, ему сложно, на него нужно находить деньги, это непростая функция", - подчеркнул президент.

Больше новостей о: Дом Пропаганда Владимир Зеленский Офис президента

"Дім/Дом" с неизвестным адресом: телеканал для Дон...
Получал указания из "ДНР": в Павлогаде СБУ задержа...
Зеленский возобновляет поездки по регионам: завтра...
Кирилл Тимошенко задекларировал 3 млн гривен доход...
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен
Украина не намерена понижать пенсионный возраст
Новости
Упавшая плита. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В центре Киева на стройке бетонная плита упала на экскаватор, погиб мужчина 19:30
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
Полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом 18:55
Какие массажи разрешены в Киеве: объяснение мэрии столицы 18:45
Слова Джорджа Флойда подняли в небо. Фото: Facebook/cnn
"Я не могу дышать". Плакаты с последними словами погибшего Джорджа Флойда подняли в небе над США 18:43
больше новостей
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 15:13 Инфографика
Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — МОЗ 11:37
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта 14:55
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом 13:31
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
больше новостей
Стрельбу на рынке в Одессе начала расследовать полиция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok