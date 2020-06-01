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01 июня 2020, понедельник, 18:39 23
Судебная власть 2020-06-01T18:44:00+03:00
Українські Новини
Сайт ГБР "упал" во время голосования за членов Совета общественного контроля

Сайт ГБР "упал" во время голосования за членов Совета общественного контроля

Татьяна Зотова
Государственное бюро расследований, ГБР, Совет общественного контроля
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

Официальный веб-сайт Государственного бюро расследований (ГБР) внезапно перестал адекватно функционировать спустя 2 часа после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"Интернет-голосование в Совет общественного контроля ГБР сорвано? Два часа от начала голосования за кандидатов в состав Совета общественного контроля при ГБР граждане не могут реализовать свое право и отдать голоса. Сайт не пускает, "висит". Многочисленные звонки коллег, друзей, сообщения в Facebook граждан тому подтверждение", - написал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Артем Захаров.

Захаров заявил, что считает подобные случаи спланированной акцией, направленной на срыв голосования или фальсификацию.

"Считаю такое отсутствие доступа к серверу спланированной акцией, которая имеет следствием или срыв голосования, или фальсификации его результатов. Все это должно быть тщательно проверено с целью установления лиц, причастных к очевидно противоправных действий. Будем реагировать", - уточнил адвокат.

Сайт ГБР "упал" после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве. Скриншот: facebook/Артем Захаров

Также о проблемах с доступом к сайту ГБР заявила адвокат Елена Лукаш. "Битый час пытаюсь проголосовать за адвоката Черезова и других достойных адвокатов в Совет общественного контроля при ГБР. Сайт лежит. И это неспроста. Лишая людей даже иллюзии выбора, вы провоцируете протестные мысли. Неужели это непонятно, ЗЕлень?" – написала она в Facebook.

Сайт ГБР "упал" после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве. Фото: facebook.com/lukash.elena.ua

Директор информационнного агентства "Українські Новини" Денис Иванеско подтвердил отсутствие возможности проголосовать за состав Совета общественного контроля при ГБР. "Фуфло - ваш конкурс в общественный совет ГБР. Сайт висит, время истекает. Все сделано, чтоб участники голосования задолбались и бросили это глупое дело", - прокомментировал Иванеско качество работы сайта ГБР.

Уточним, что сегодня, 1 июня, должно было состоятся интернет-голосование, в ходе которого должны быть избраны члены Совета общественного контроля при ГБР. После интернет-голосования предполагается, что первые 30 кандидатов пройдут в следующий тур и будут писать эссе, которое будет играть ключевую роль при отборе кандидатов.

Сайт ГБР "упал" после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве. Фото: facebook/Артем Захаров

Напомним, ситуации с проблемой избрания Совета общественного контроля при ГБР возникают уже не в первый раз. В прошлом году "Страна" обнаружила больше тысячи лишних голосов, проанализировав данные протокола голосования, которые были опубликованы на сайте ведомства.

Также СМИ писали, что после скандала был инициирован повторный конкурс в состав Совета.

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