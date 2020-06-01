Сайт ГБР "упал" во время голосования за членов Совета общественного контроля

Официальный веб-сайт Государственного бюро расследований (ГБР) внезапно перестал адекватно функционировать спустя 2 часа после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"Интернет-голосование в Совет общественного контроля ГБР сорвано? Два часа от начала голосования за кандидатов в состав Совета общественного контроля при ГБР граждане не могут реализовать свое право и отдать голоса. Сайт не пускает, "висит". Многочисленные звонки коллег, друзей, сообщения в Facebook граждан тому подтверждение", - написал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Артем Захаров.

Захаров заявил, что считает подобные случаи спланированной акцией, направленной на срыв голосования или фальсификацию.

"Считаю такое отсутствие доступа к серверу спланированной акцией, которая имеет следствием или срыв голосования, или фальсификации его результатов. Все это должно быть тщательно проверено с целью установления лиц, причастных к очевидно противоправных действий. Будем реагировать", - уточнил адвокат.

Также о проблемах с доступом к сайту ГБР заявила адвокат Елена Лукаш. "Битый час пытаюсь проголосовать за адвоката Черезова и других достойных адвокатов в Совет общественного контроля при ГБР. Сайт лежит. И это неспроста. Лишая людей даже иллюзии выбора, вы провоцируете протестные мысли. Неужели это непонятно, ЗЕлень?" – написала она в Facebook.

Директор информационнного агентства "Українські Новини" Денис Иванеско подтвердил отсутствие возможности проголосовать за состав Совета общественного контроля при ГБР. "Фуфло - ваш конкурс в общественный совет ГБР. Сайт висит, время истекает. Все сделано, чтоб участники голосования задолбались и бросили это глупое дело", - прокомментировал Иванеско качество работы сайта ГБР.

Уточним, что сегодня, 1 июня, должно было состоятся интернет-голосование, в ходе которого должны быть избраны члены Совета общественного контроля при ГБР. После интернет-голосования предполагается, что первые 30 кандидатов пройдут в следующий тур и будут писать эссе, которое будет играть ключевую роль при отборе кандидатов.

Напомним, ситуации с проблемой избрания Совета общественного контроля при ГБР возникают уже не в первый раз. В прошлом году "Страна" обнаружила больше тысячи лишних голосов, проанализировав данные протокола голосования, которые были опубликованы на сайте ведомства.

Также СМИ писали, что после скандала был инициирован повторный конкурс в состав Совета.