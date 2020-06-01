Инвесторы в "зеленую" энергетику просят встречи с Зеленским

Три крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики в Украине попросили президента Владимира Зеленского о встрече, чтобы окончательно согласовать условия пересмотра "зеленых" тарифов и обеспечить принятие необходимых законов для разрешения энергетического кризиса.

Соответствующее письмо к президенту направили Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветро-энергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство.

Правительство и инвесторы в возобновляемую энергетику (ВИЭ) и Правительство несколько недель работают над меморандумом , который будет включать план действий по выходу из энергетического кризиса, включая программу реструктуризации "зеленых" тарифов.

"Поскольку мы хотим убедиться, что все ключевые факты касательно этой ситуации учтены по время принятия решений, любезно обращаемся к Вам с просьбой лично встретиться с представителями Правительства и крупнейшими инвесторами в возобновляемую энергетику в Украине", - говорится в письме.

Необходимость встречи с президентом аргументируется несколькими фактами, среди которых значительная роль ВИЭ в экономике Украины, существующие риски неплатежей для государственных банков, выдавших кредиты для реализации проектов ВИЭ и риск потери доверия к стране со стороны международного сообщества.

Кроме того, содействие со стороны президента должно способствовать внесению необходимых законодательных изменений и пересмотру регуляторных актов НБУ и НКРЭКУ.

"Мы готовы презентовать Вам все необходимые данные, цифры и факты, которые свидетельствуют о прошлогоднем успешном состоянии развития отрасли, ее позитивном влиянии на рынок электрической энергии, наполнение государственного бюджета и развитие экономики Украины в целом", - отмечают авторы письма.

Сообщается, что инвестиции в возобновляемую энергетику составляют около 25% всех иностранных инвестиций в страну за время независимости. Развитие сектора способствовало и увеличению инвестиций со стороны граждан – около 25 000 домохозяйств установили домашние солнечные электростанции. При этом было создано около 30 тыс новых рабочих мест.