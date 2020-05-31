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31 мая 2020, воскресенье, 11:26 28
Экономика 2020-05-31T12:00:02+03:00
Українські Новини
Group DF заявляет о незаконности собрания учредителей ЗТМК от 29 мая и назначении и.о. директора Лубенникова

Group DF заявляет о незаконности собрания учредителей ЗТМК от 29 мая и назначении и.о. директора Лубенникова

Ярина Вацяк
Group DF, ЗТМК
Group df. Фото: groupdf.com
Group df. Фото: groupdf.com

Компания Group DF заявляет, что собрание учредителей ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" от 29 мая, на котором Сергей Лубенников был назначен и.о. директора комбината, было проведено незаконно и это решение также не имеет юридической силы.

Об этом говорится в сообщении Group DF.

"Мы считаем прошедшее собрание учредителей̆ незаконным, также незаконным является назначение нового и.о директора. Собрание было проведено с рядом грубейших нарушений законодательства, были существенно нарушены права компании Tolexis Trading Limited, как учредителя ООО", - говорится в сообщении.

Group DF отмечает, что большинство нарушений касались процессуальных моментов проведения собрания, таких как выбора места проведения собрания, определение сроков проведения собрания, сроков ознакомление учредителей̆ с документами, порядка переноса собраний.

Кроме того, проигнорировано решение Жовтневого районного суда Днипра, запрещающее проводить смену директора.

"Мы абсолютно уверенны в своей̆ правоте, поэтому юридическая служба Группы немедленно подаст иски о признании собрания учредителей̆ недействительным и о признании назначения и.о. директора незаконным, - подчеркивает группа.

Также Group DF сообщает, что уполномоченный̆ представитель компании Tolexis Trading Limited, гражданин Республики Кипр, не имел физической возможности принять участие в собрании учредителей 29 мая 2020 года из-за отсутствия авиасообщения между Украиной и Республикой̆ Кипр (ограничения связанны с мерами Правительства Украины по борьбе с вирусом COVID 19). Поэтому, компания Tolexis Trading Limited, являющаяся резидентом Республики Кипр, подаст иски в международные суды для защиты своих законных прав и интересов.

Группа называет действия ФГИ по смене руководства ЗТМК правовым беспределом.

"Группа считает недопустимым со стороны чиновников ФГИ подобный правовой беспредел, граничащий с рейдерством. События, которые развернулись вокруг ЗТМК, наглядно демонстрируют отношение к иностранным инвесторам", - говорится в сообщении.

Group DF подчеркивает, что действия ФГИ наносят экономический ущерб ЗТМК, дестабилизирует ситуацию вокруг комбината, находящегося и без того, в очень тяжелой экономической ситуации в связи с положением рынков титана, а значит берет на себя ответственность за судьбу многотысячного трудового коллектива комбината.

Как сообщали Українські Новини, 26 февраля Кабмин одобрил назначение исполняющим обязанности директора общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова вместо Владимира Сивака.

Group DF обжаловал это постановление Кабмина в суде, а затем Жовтневого районного суда Днипра в качестве обеспечительной меры запретил смену гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

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