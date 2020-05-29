В Днипре молодая женщина "обчистила" Свято-Троицкий Собор на 3 кг золота

В Днепре посетительница дождавшись, когда закончится служба, присвоила 3 кг золотых изделий, которые прихожане пожертвовали Свято-Троицкому собору. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, сообщение краже поступило 28 мая. Прибывшие на место полицейские выяснили, что подозреваемая проникла в собор и спряталась. Дождавшись окончания службы, она сняла с икон все золотые украшения: кольца, цепочки.

Правоохранители разыскали женщину в подвале храма. Подозреваемой оказалась 27-летняя жительница Черкасской области. К поискам привлекли кинолога со служебной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Бес. Служебный пес помог полицейским найти подозреваемую и разыскать сумку с золотыми изделиями. Правоохранители изъяли украшения и вернули их церкви.

По факту кражи следователи открыли уголовное производство. Женщину задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении женщине о подозрении. Ей грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове ограбили Армянский собор.

Также ранее в Киеве ограбили Андреевскую церковь.