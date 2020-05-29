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29 мая 2020, пятница, 14:24 610
Политика 2020-05-29T16:30:04+03:00
Українські Новини
Скандал вокруг застройщика "Аркада-строительство": Кличко обратился к правоохранителям

Скандал вокруг застройщика "Аркада-строительство": Кличко обратился к правоохранителям

Анна Рудык

Из-за недобросовестного застройщика "Аркада-строительство" люди не могут получить жилье, за которое они заплатили. Правоохранители должны немедленно вмещаться в ситуацию. Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", - сказал он.

По словам Кличко, в столице возникает немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. В последнее время много жалоб поступает из-за невыполнения застройщиком "Аркада-строительство" обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям.

Мэрия неоднократно пыталась помочь разрешить проблему. Только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам встреч городская власть подтвердила свою готовность - в пределах своих полномочий - способствовать возобновлению строительства.

"Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах". И не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства", - сказал Виталий Кличко.

Также мэр подчеркнул, что застройщику "ничего не мешает" выполнить обязательства перед другими инвесторами - жилых комплексов "Эврика" на проспекте Глушкова и "Патриотика".

"И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика", - заявил Виталий Кличко.

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