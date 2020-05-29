В Украине есть большой спрос на создание нового органа по противодействию экономической преступности, - Солодч

Отсутствие в Украине единого государственного органа по профилактике и преодолению экономической преступности создает определенные сложности для работы правоохранительных органов и негативно влияет на их эффективность.

Об этом заявил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко.

По его словам, в Украине есть большой запрос на создание принципиально нового органа по противодействию экономической преступности. Однако, единого госоргана по профилактике и преодолению экономической преступности в стране до сих пор не существует.

Преступления и правонарушения относятся к "юрисдикции" сразу нескольких различных госорганов, в частности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, органов прокуратуры, Государственной фискальной службы Украины.

"И даже это не все учреждения, которые расследуют экономические преступления. Такая ситуация создает определенные сложности для работы правоохранительных органов и негативно влияет на их эффективность", - отмечает он.

При этом, Сергей Солодченко подчеркивает важность сохранения той формы взаимодействия правоохранительных органов с бизнесом, которая уже сейчас успешно используется в налоговой милиции.

"Негативное отношение украинского общества к работе налоговой милиции никак не связано с самой профессией. Такое отношение сформировалось из-за "специфических" подходов в работе налоговой милиции, которые «нарабатывались» годами", - подчеркнул он.

По словам Сергея Солодченко, уже сегодня проходит переформатирование Государственной фискальной службы, без указаний сверху.