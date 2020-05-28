Бойко в Николаеве заявил, что верит в победу ОПЗЖ на местных выборах

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, встречаясь с сотрудниками предприятия "Эвери" в Николаеве, заявил, что что рейтинг партии растет, и он верит в победу представителей ОПЗЖ на местных выборах.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко ознакомился с работой терминала, пообщался с сотрудниками. Директор предприятия Виталий Белов отметил, что карантин отразился на работе терминала, и это привело к некоторому снижению темпов развития. Еще одна проблема – отсутствие электрификации части железнодорожной дороги в Николаевской области, что затрудняет транспортировку и логистику грузов.

Юрий Бойко подчеркнул необходимость восстановления отечественного судостроения.

"Наши товары должны ходить на наших кораблях. То, что в последние годы произошло с отечественным судостроением – это просто беда. Больно видеть, как простаивают николаевские заводы, где построена значительная часть кораблей, которые ходят по всему миру. Нужно сделать серьезные выводы и начать восстанавливать судостроение. Это не только позволит создать новые рабочие места, но и в целом станет мощным импульсом для развития украинской экономики", – отметил Бойко.

"Очень важно то, что одно рабочее место в судостроении создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях. Судостроительная отрасль Украины может и должна стать локомотивом украинской экономики и занять весомую долю в отечественном ВВП", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

В рабочей поездке Юрия Бойко сопровождали кандидат на пост руководителя городской организации Николаева Артем Ильюк и депутат областного совета от ОПЗЖ Владимир Фроленко.

Отвечая на вопрос журналистов об участии партии в местных выборах, Бойко отметил, что рейтинг ОПЗЖ растет, и он верит в победу представителей партии на выборах в областной и городской советы Николаева.

Справка

Морской терминал "Эвери" занимает одну из ведущих позиций на украинском рынке по перегрузке свекловичной мелассы и растительного масла. Общий тоннаж единовременного хранения на терминале превышает 141 тыс. тонн. Мощности по перевалке – 1,2 млн. тонн масла и 300 тыс. тонн мелассы в год.