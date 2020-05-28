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  • Блогер Наумович про кризис в аэропорту "Киев": Вместо создания новых рабочих мест неизвестно где и как, сохраните существующие
28 мая 2020, четверг, 17:38 429
Транспорт 2020-05-28T17:46:33+03:00
Українські Новини
Блогер Наумович про кризис в аэропорту "Киев": Вместо создания новых рабочих мест неизвестно где и как, сохран

Блогер Наумович про кризис в аэропорту "Киев": Вместо создания новых рабочих мест неизвестно где и как, сохраните существующие

Павел Твердохлиб
Банкротство, Карантин, Сергей Наумович, Международный аэропорт
Международный аэропорт
Международный аэропорт "Киев". Фото из открытых источников

Блогер Сергей Наумович призвал руководство страны оказать поддержку международному аэропорту "Киев", который оказался на грани банкротства и может "не дотянуть до ослабления карантина".

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Наумович отметил, что с марта аэропорт перестал принимать рейсы и лишился всех доходов. При этом несет расходы на налоги, выполнение обязательств по кредитам, поддержке инфраструктуры. "Если он зайдет в кризис на несколько лет (банкротство, суды, смена собственника и т.д.) и останется лишь "Борисполь", то это будет очень досадно. Еще досаднее - персоналу, который отправят "на вольные хлеба". Без работы могут лишиться тысячи человек", - написал Наумович.

Блогер призвал Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия обратить внимание на ситуацию: "Может кроме создания обещанных новых 100500 тыс. рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов? Это для налогоплательщиков будет дешевле, чем содержать безработных и создавать для них рабочие места в коммунальных предприятиях".

Ранее в интервью изданию LB.ua генеральный директор управляющей компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко заявил, что без помощи государства международный аэропорт "Киев" не выживет. Кроме субсидии, аэропорт просил распределить рейсы с аэропортом "Борисполем" в соотношении 30% на 70% до возобновления регулярного сообщения, а также установить для всех аэропортов равные минимальные ставки на авиационное обслуживание.

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