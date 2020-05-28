Блогер Наумович про кризис в аэропорту "Киев": Вместо создания новых рабочих мест неизвестно где и как, сохраните существующие

Блогер Наумович про кризис в аэропорту "Киев": Вместо создания новых рабочих мест неизвестно где и как, сохран

Блогер Сергей Наумович призвал руководство страны оказать поддержку международному аэропорту "Киев", который оказался на грани банкротства и может "не дотянуть до ослабления карантина".

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Наумович отметил, что с марта аэропорт перестал принимать рейсы и лишился всех доходов. При этом несет расходы на налоги, выполнение обязательств по кредитам, поддержке инфраструктуры. "Если он зайдет в кризис на несколько лет (банкротство, суды, смена собственника и т.д.) и останется лишь "Борисполь", то это будет очень досадно. Еще досаднее - персоналу, который отправят "на вольные хлеба". Без работы могут лишиться тысячи человек", - написал Наумович.

Блогер призвал Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия обратить внимание на ситуацию: "Может кроме создания обещанных новых 100500 тыс. рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов? Это для налогоплательщиков будет дешевле, чем содержать безработных и создавать для них рабочие места в коммунальных предприятиях".

Ранее в интервью изданию LB.ua генеральный директор управляющей компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко заявил, что без помощи государства международный аэропорт "Киев" не выживет. Кроме субсидии, аэропорт просил распределить рейсы с аэропортом "Борисполем" в соотношении 30% на 70% до возобновления регулярного сообщения, а также установить для всех аэропортов равные минимальные ставки на авиационное обслуживание.