Сегодня Кулеба едет в Будапешт. Напоминаем, как ухудшились венгерско-украинские отношения и чем важен визит

В пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Будапешт для переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто и подготовки встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом говорится в анонсе на сайте МИД Украины, передают Українськi Новини. Эта встреча станет первым невиртуальным визитом Кулебы за границу в должности министра иностраных дел. Поскольку из-за карантина авиасообщение ограничено, он отправится в Будапешт на автомобиле. Согласно официальному анонсу, кроме подготовки встречи лидеров, министры обсудят развитие инвестиционного и торгового сотрудничества, а также воплощение инфраструктурных проектов. Двусторонние отношения между Украиной и Венгрией напряженные уже более 2,5 лет. Резкое ухудшение произошло в сентябре 2017 года, когда Верховная Рада приняла закона "Об образовании", которую Сийярто назвал ножом в спину Венгрии. По его мнению, нормы закона нарушают права 150-тысячного венгерского меньшинства Украины, поскольку лишают их права обучаться на родном языке в школах и университетах, оставляя эту возможность только в детсадах и начальных школах. Венгрия считает, что закон противоречит европейским ценностям, в то время как Украина стремится развивать более тесные отношения с Европейским Союзом. Соответственно, венгерские власти решили блокировать любые евроинтеграционные инициативы Украины, в том числе пытались инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина мотивировала принятие закона необходимостью обеспечения выпускников школ знаниями украинского языка на уровне, достаточном для интеграции в общество и получения высшего образования, работы. Украинские власти связывали реакцию Венгрии с парламентскими выборами, которые должны были пройти там в 2018 году. В то же время Украина согласилась отправить закон на экспертизу Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") и не предпринимать однстороних шагов по изменению учебного процесса до получения ее заключений. Однако Венгрия, спустя неделю, не дожидаясь выводов "Венецианской комиссии", заблокировала предстоящее заседание комиссии "Украина - НАТО". Украинский МИД назвал такие действия конфронтацией и прямым вмешательством во внутренние дела государства. В декабре 2017 "Венецианская комиссия" назвала критику языковых норм закона "Об образовании" обоснованной по ряду причин, рекомендовала увеличить переходной период для их имплементации и урегулировать проблемные моменты в других законах, в том числе "Об общем среднем образовании". Венгрия протрактовала эти заключения, как свою победу, в то время как Украина настаивала на том, что обвинения венгерских властей "Венецианкой" поддержаны не были. В то же время Украина пообещала наработать модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах, в консультациях с венгерской общиной. Венгрия неоднократно заверяла, конфликт вокруг языковых норм закона "Об образовании" является единственной причиной ухудшения ее отношений с Украиной. В то же время за это время произошло несколько других скандальных историй. Одна из них – снятый на скрытую камеру видеоролик, в котором в сентябре 2018 года в генеральном консульстве Венгрии в Берегово (Закарпатская область) украинцам выдавали венгреские паспорта. Венгрия назвала происходящее законным, поскольку венгерское законодательство разрешает двойное гражданство, а украинское – прямо не запрещает. Украина в ответ выслала венегрского консула из Берегово, после чего Венгрия решила отозвать из Украины первого секретаря посольства. В ноябре 2018 премьер Венгрии Орбан заявил, что не видит никаких перспектив достижения договоренностей с нынешней украинской властью во главе с Президентом Петром Порошенко, и поэтому ведет переговоры с возможными кандидатами в Президенты, выборы которого должны были пройти в марте 2019. После избрания Президентом Зеленского, летом 2019, Венгрия заявила о готовности прекратить блокирование комиссий "Украина - НАТО" на наивысшем уровне, если он предпримет шаги для восстановления прав венгерского меньшинства в Украине. В марте 2020 Зеленский подписал закон о полном общем среднем образовании, который якобы окончательно выполняет требования "Венецианской комиссии" и предусматривает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств. На 26 марта был согласован визит Кулебы в Будапешт, однако из-за карантинных ограничений, введенных странами в ответ на риск распространения пандемии коронавируса, он был отменен. При этом Кулеба и Сийярто провели 26 марта переговоры по видеоконференции, однако, по мнению венгерской стороны, такой формат ограничивает возможности для обсуждения сложных и деликатных вопросов. После общения Сийярто подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии "Украина - НАТО", пока не будет найдено решение по защите прав венгерской общины. 14 апреля министры вновь побеседовали в телефонном режиме, и тогда Кулеба прогнозировал, что несмотря на пандемию коронавируса, Зеленский и Орбан встретятся лично в конце апреля-начале мая в Украине. Детали этого визита Кулеба и Сийярто обсудят сегодня в Будапеште, а по итогам их переговоров запланирована пресс-конференция для СМИ. Как сообщали Українськi Новини, большинство трудовых мигрантов в Венгрии - украинцы.